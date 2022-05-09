Лещенко – о предложении Криду записать трек: «Динамо» нужна объединяющая песня, которую пел бы весь стадион»

Певец Лев Лещенко объяснил свою инициативу записать совместную с Егором Кридом песню, посвященную московскому «Динамо».

«Поскольку мы сейчас приобрели такой стадион, у нас появилось большое количество поклонников, думаю, будет еще больше – «Динамо» нужна объединяющая песня, которую пел бы весь стадион.

Не просто гимн, который я уже спел, а песня, которую мы могли бы спеть как динамовские болельщики. Аглая Шиловская, Егор Крид, я и все динамовские болельщики могли бы придумать что-то по типу кричалки, общую песню.

Егор взялся написать, подумать об этом. Надеюсь, он предложит что-то, динамовские болельщики подхватят это и мы будем на стадионе петь свою динамовскую песню», – сказал Лещенко.

«Динамо» идет на 2-м месте в РПЛ.

Также команда продолжает борьбу за Кубок России.

Соперник по 1/2 финала – «Алания», матч – 10 мая в 16:30 мск.

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