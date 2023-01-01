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Лещенко предложил Егору Криду записать трек про «Динамо»

Лев Лещенко и Егор Крид могут записать совместную песню, посвященную московскому «Динамо».

«Только что встретил в аэропорту Льва Валериановича Лещенко! Такой добрый мужик он конечно)

Сказал, видел меня на матчах «Динамо» и предложил сделать трек (типа гимна) чтобы весь стадион пел)) Легенда», – написал Крид в своем телеграм-канале.

  • «Динамо» идет на 2-м месте в РПЛ.
  • Также команда продолжает борьбу за Кубок России.
  • Соперник по 1/2 финала – «Алания», матч – 10 мая в 16:30 мск.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: телеграм-канал Егора Крида

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