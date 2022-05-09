Руководство, тренеры и футболисты «Уфы» возложили цветы к Вечному огню

«Уфа» приняла участие в мероприятии, посвященном Дню Победы.

Делегация клуба возложила цветы к Вечному огню, почтив память погибших в годы Великой Отечественной войны.

В нее вошли руководство, тренеры и футболисты «Уфы», а также воспитанники клубной школы.

Сегодня, 9 мая 2022 года, отмечается 77-я годовщина со дня победы в Великой Отечественной войне.

«Уфа» занимает 15-е место в таблице РПЛ (зона прямого вылета).

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?