Руководство, тренеры и футболисты «Уфы» возложили цветы к Вечному огню

«Уфа» приняла участие в мероприятии, посвященном Дню Победы.
Делегация клуба возложила цветы к Вечному огню, почтив память погибших в годы Великой Отечественной войны.
В нее вошли руководство, тренеры и футболисты «Уфы», а также воспитанники клубной школы.
- Сегодня, 9 мая 2022 года, отмечается 77-я годовщина со дня победы в Великой Отечественной войне.
- «Уфа» занимает 15-е место в таблице РПЛ (зона прямого вылета).
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?
Источник: страница «Уфы» в соцсети «ВКонтакте»