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Юсупов: «У «Сочи» есть мотивация бороться за второе место. Серебро – это очень почeтно»

Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов высказался о результатах своей команды.

«Есть ли мотивация бороться за второе место? Конечно, есть. Если есть возможность занять место выше, то мы этого хотим. Тем более серебро – очень почeтно.

Мы уже рады, что обыграли ЦСКА и практически гарантировали себе медали.

Будут ли особые чувства, если оставим «Динамо» без серебра на их стадионе? Будут очень хорошие чувства. И с очень хорошим настроением уйдeм на паузу», – сказал Юсупов.

  • «Сочи» набрал 52 очка в 28 турах РПЛ.
  • Команда по итогам 28-го тура догнала «Динамо» в таблице лиги.
  • Сочинцам осталось сыграть с «Нижним Новгородом» и «Динамо».

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +1899

    morgan59 1 час назад

    Надеюсь вы одолеете Динамо. Желаю удачи.

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