Юсупов: «У «Сочи» есть мотивация бороться за второе место. Серебро – это очень почeтно»

Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов высказался о результатах своей команды.

«Есть ли мотивация бороться за второе место? Конечно, есть. Если есть возможность занять место выше, то мы этого хотим. Тем более серебро – очень почeтно.

Мы уже рады, что обыграли ЦСКА и практически гарантировали себе медали.

Будут ли особые чувства, если оставим «Динамо» без серебра на их стадионе? Будут очень хорошие чувства. И с очень хорошим настроением уйдeм на паузу», – сказал Юсупов.

«Сочи» набрал 52 очка в 28 турах РПЛ.

Команда по итогам 28-го тура догнала «Динамо» в таблице лиги.

Сочинцам осталось сыграть с «Нижним Новгородом» и «Динамо».

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