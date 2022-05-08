Карпин – о матче с «Уфой»: «Не понравились некоторые моменты»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал комментарий после матча 28-го туар РПЛ с «Уфой» (0:0).
– Незабитый пенальти как-то повлиял на команду?
– Думаю, что нет.
– Во втором тайме вы просили игроков идти в прессинг. Что конкретно вас не устраивало?
– Не понравились некоторые моменты. В целом, матч получился сложным. «Уфа» играет в простой, но эффективный футбол.
- У «Ростова» пенальти не забил Дмитрий Полоз.
- Команда занимает 10-е место в РПЛ.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
Источник: сайт «Ростова»