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Карпин – о матче с «Уфой»: «Не понравились некоторые моменты»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал комментарий после матча 28-го туар РПЛ с «Уфой» (0:0).

– Незабитый пенальти как-то повлиял на команду?

– Думаю, что нет.

– Во втором тайме вы просили игроков идти в прессинг. Что конкретно вас не устраивало?

– Не понравились некоторые моменты. В целом, матч получился сложным. «Уфа» играет в простой, но эффективный футбол.

  • У «Ростова» пенальти не забил Дмитрий Полоз.
  • Команда занимает 10-е место в РПЛ.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: сайт «Ростова»

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