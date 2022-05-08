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Николич или Федотов могут сменить Березуцкого в ЦСКА

8 мая 2022, 11:36
18

ЦСКА думает над заменой главному тренеру Алексею Березуцкому. Руководство недовольно результатами команды. Отставка может состояться по окончании сезона.

Основные кандидаты ЦСКА – Марко Николич (сейчас без работы) и Владимир Федотов («Сочи»).

  • Федотов также интересен «Спартаку».
  • У ЦСКА 1 победа в последних 7 играх.
  • Накануне в 28-м туре РПЛ ЦСКА уступил дома «Сочи» Федотова (0:1).

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Федотов Владимир Николич Марко Березуцкий Алексей
Комментарии (18)
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SpartakMoskwa
1651999214
Николич достойный вариант, а Федотову в Сочи лучше остаться, пару свежих трансферов ему купить и команда новыми красками заиграет
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vladimir-7
1651999754
Федотов не нужен ЦСКА, это тоже самое, что Семак в Зените, там только деньги решают все проблемы команды.
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Бывалый1488
1652001114
Интересно... Долго думали над сменой тренерского штаба?)))
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Dr.Metal
1652001272
Я бы ещё к Осинькину присмотрелся из Крыльев
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portero
1652001281
А что, Федотова в Сочи обижают и совсем не ценят???? Зачем ему уходить, денег намного больше предлагают если только....
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Олег1204
1652001774
Чет бред какой то, оставьте Берез в покое. Спад а конце сезона имеет явно не спортивную причину
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Lilipyt
1652002584
Николич будет идеальный вариант. Как раз в следующем году построит команду для возможных следующих еврокубков. Березуцкий не плох но еще не дотягивает до статуса топ клуба.
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JTherry
1652004782
когда будут утверждены бюджеты на будущий сезон, тогда клубы и решат о приглашении того или иного кандидата на тренерский мостик...
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sobaka120982
1652006531
Пожалуйста давайте без Федотова!!! У нас отличный коллектив собрался, да и доверие к коачу безграничное
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Artemka444
1652012981
дак тогда можно в спартак превратится,если каждый год тренеров менять!!!!
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