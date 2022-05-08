Николич или Федотов могут сменить Березуцкого в ЦСКА

ЦСКА думает над заменой главному тренеру Алексею Березуцкому. Руководство недовольно результатами команды. Отставка может состояться по окончании сезона.

Основные кандидаты ЦСКА – Марко Николич (сейчас без работы) и Владимир Федотов («Сочи»).

Федотов также интересен «Спартаку».

У ЦСКА 1 победа в последних 7 играх.

Накануне в 28-м туре РПЛ ЦСКА уступил дома «Сочи» Федотова (0:1).

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?