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Николич или Федотов могут сменить Березуцкого в ЦСКА

ЦСКА думает над заменой главному тренеру Алексею Березуцкому. Руководство недовольно результатами команды. Отставка может состояться по окончании сезона.

Основные кандидаты ЦСКА – Марко Николич (сейчас без работы) и Владимир Федотов («Сочи»).

  • Федотов также интересен «Спартаку».
  • У ЦСКА 1 победа в последних 7 играх.
  • Накануне в 28-м туре РПЛ ЦСКА уступил дома «Сочи» Федотова (0:1).

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 11:36
Комментарии13
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    Рейтинг: +106

    Номэд 11 минут назад

    Дайте березам поработать, пусть клинер поржёт.

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    Рейтинг: +1070

    Lilipyt 18 минут назад

    Николич будет идеальный вариант. Как раз в следующем году построит команду для возможных следующих еврокубков. Березуцкий не плох но еще не дотягивает до статуса топ клуба.

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    Рейтинг: +1873

    Олег1204 32 минуты назад

    Чет бред какой то, оставьте Берез в покое. Спад а конце сезона имеет явно не спортивную причину

    0
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    Рейтинг: +10088

    Alekxei Z. > Олег1204 3 минуты назад

    А какую , бухают ?

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    Рейтинг: +63540

    portero 40 минут назад

    А что, Федотова в Сочи обижают и совсем не ценят???? Зачем ему уходить, денег намного больше предлагают если только....

    2
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    Рейтинг: +1907

    Dr.Metal 40 минут назад

    Я бы ещё к Осинькину присмотрелся из Крыльев

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    Рейтинг: +63540

    portero > Dr.Metal 38 минут назад

    Ну там сразу пол команды можно с тренером брать...
    Но не хотелось бы чтоб Крылья остались без финансирование и распродажа началась..

    2
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    Рейтинг: +14825

    ilichkadr > Dr.Metal 33 минуты назад

    Крылья сделают большую глупость, если откажутся от услуг Осинькина. Его надо поддержать, и он создаст добротную команду. Все условия в Самаре для этого созданы.

    2
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    Рейтинг: +10088

    Alekxei Z. > ilichkadr 1 минуту назад

    Что такое "добротная" в вашем понимании ?
    6-8 место, так это и Ростов карпинский делает.

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    Рейтинг: +39

    Бывалый1488 43 минуты назад

    Интересно... Долго думали над сменой тренерского штаба?)))

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    Рейтинг: +24572

    vladimir-7 1 час назад

    Федотов не нужен ЦСКА, это тоже самое, что Семак в Зените, там только деньги
    решают все проблемы команды.

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    Рейтинг: +14825

    ilichkadr > vladimir-7 37 минут назад

    Без денег может решить проблему только заведующий палатой № 6. Когда у пана атамана нема золотого запасу, то и хлопцы начинают разбегаться в разные стороны.
    P.S. Я к тому, что прежде чем начать жить без денег, попробуй сначала уменьшить свои аппетиты.

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    Рейтинг: +440

    SpartakMoskwa 1 час назад

    Николич достойный вариант, а Федотову в Сочи лучше остаться, пару свежих трансферов ему купить и команда новыми красками заиграет

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