Дани Алвес сделал 100-й ассист в Примере. За последние 30 лет больше лишь у двух игроков

Защитник «Барселоны» Дани Алвес достиг отметки в 100 голевых пасов в Примере. За последние 30 лет (с момента сбора статистики) больше только у двух футболистов.

Это Луиш Фигу (107 ассистов) и Лионель Месси (189).

Помимо «Барселоны» Алвес делал ассисты в Примере за «Севилью».

Юбилейный голевой пас Алвес сделал накануне в матче с «Бетисом» (2:1).

39-летний бразилец вернулся в «Барселону» зимой.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?