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Дани Алвес сделал 100-й ассист в Примере. За последние 30 лет больше лишь у двух игроков

Защитник «Барселоны» Дани Алвес достиг отметки в 100 голевых пасов в Примере. За последние 30 лет (с момента сбора статистики) больше только у двух футболистов.

Это Луиш Фигу (107 ассистов) и Лионель Месси (189).

  • Помимо «Барселоны» Алвес делал ассисты в Примере за «Севилью».
  • Юбилейный голевой пас Алвес сделал накануне в матче с «Бетисом» (2:1).
  • 39-летний бразилец вернулся в «Барселону» зимой.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Бомбардир.ру

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Сегодня, 11:28
Комментарии1
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    Рейтинг: +63540

    portero 46 минут назад

    У Месси то очень достойно с ассистами, значит не тянул на себя одеяло....

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