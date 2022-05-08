«Вместе за второй звездой». «Зенит» открыл продажу абонементов на сезон-2022/23 по сниженным ценам

Фанаты «Зенита» уже могут покупать абонементы на новый сезон. Клуб открыл продажу до завершения этого сезона.

«Вместе за второй звездой: «Зенит» запускает продажу абонементов на сезон-2022/23!

Стоимость абонементов на большую часть секторов снижена по сравнению с сезоном-2021/22 – минимальная цена за все матчи сезона составляет 6200 рублей (при продлении)» – написал «Зенит».

Если «Зенит» возьмет следующий сезон РПЛ, то получит 2-ю звезду на логотип.

Сейчас у «Зенита» 4 чемпионства подряд.

Еврокубков в следующем сезоне у «Зенита» не будет, как и у всей РПЛ.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?