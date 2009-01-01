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Гвардиола не убедил Фернандиньо остаться в «Манчестер Сити». Игрок намерен вернуться в Бразилию

Как и было объявлено ранее, полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо покинет команду летом. Главный тренер Хосеп Гвардиола не убедил бразильца остаться.

Фернандиньо намерен вернуться в Бразилию, а «Манчестер Сити» на позицию бразильца пригласит нового игрока.

  • Полузащитник перешел в «Ман Сити» в 2013 году из «Шахтера».
  • В этом сезоне Фернандиньо провел 29 матчей, забил 2 гола, сделал 3 ассиста.
  • 36-летний Фернандиньо – воспитанник «Атлетико Паранаэнсе».

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: твиттер Фабрицио Романо

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