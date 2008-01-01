Черчесов: «Рад собирать золотые медали»

Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос****
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Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался после досрочного завоеванного чемпионства. Оно стало для россиянина вторым в качестве тренера.
«Мы ради, что смогли отпраздновать чемпионство с фанатами. Эта медаль будет на хорошем месте, я рад собирать золотые медали из разных стран», – сказал Черчесов.
- Черчесов в команде с зимы.
- Впереди у команды финал Кубка Венгрии с «Пакшем».
- Ранее Черчесов брал чемпионат и кубок с польской «Легией».
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?