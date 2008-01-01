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Черчесов: «Рад собирать золотые медали»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался после досрочного завоеванного чемпионства. Оно стало для россиянина вторым в качестве тренера.

«Мы ради, что смогли отпраздновать чемпионство с фанатами. Эта медаль будет на хорошем месте, я рад собирать золотые медали из разных стран», – сказал Черчесов.

  • Черчесов в команде с зимы.
  • Впереди у команды финал Кубка Венгрии с «Пакшем».
  • Ранее Черчесов брал чемпионат и кубок с польской «Легией».

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: официальный сайт «Ференцвароша»

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Сегодня, 08:10
Комментарии1
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    Рейтинг: +10

    hjkhjkh 3 минуты назад

    Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос****
    Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)
    Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит, что все обман и на ставках невозможно заработать))))

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