Черчесов: «Рад собирать золотые медали»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался после досрочного завоеванного чемпионства. Оно стало для россиянина вторым в качестве тренера.

«Мы ради, что смогли отпраздновать чемпионство с фанатами. Эта медаль будет на хорошем месте, я рад собирать золотые медали из разных стран», – сказал Черчесов.

Черчесов в команде с зимы.

Впереди у команды финал Кубка Венгрии с «Пакшем».

Ранее Черчесов брал чемпионат и кубок с польской «Легией».

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