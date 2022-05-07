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Директор «Сочи» Рубашко: «Мы сильнее ЦСКА. Даже фанаты москвичей говорят о нашем прогрессе»

Дмитрий Рубашко, генеральный директор «Сочи», дал комментарий после матча 28-го тура РПЛ против ЦСКА (1:0). Единственный гол забил Артем Макарчук на десятой минуте.

«Все видно. Сегодня мы сильнее. Ещe два тура, чемпионат продолжается. Для нас важна оценка, что даже болельщики ЦСКА говорят о прогрессе нашей команды. А так все парни показали характер», – сказал Рубашко.

  • «Сочи» лишь ввиду дополнительных показателей не занимает 2-е место.
  • Макарчук перешел в «Сочи» зимой из «Балтики».
  • ЦСКА идет в РПЛ 4-м.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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07.05.2022 22:56
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