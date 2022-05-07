Директор «Сочи» Рубашко: «Мы сильнее ЦСКА. Даже фанаты москвичей говорят о нашем прогрессе»

Дмитрий Рубашко, генеральный директор «Сочи», дал комментарий после матча 28-го тура РПЛ против ЦСКА (1:0). Единственный гол забил Артем Макарчук на десятой минуте.

«Все видно. Сегодня мы сильнее. Ещe два тура, чемпионат продолжается. Для нас важна оценка, что даже болельщики ЦСКА говорят о прогрессе нашей команды. А так все парни показали характер», – сказал Рубашко.

«Сочи» лишь ввиду дополнительных показателей не занимает 2-е место.

Макарчук перешел в «Сочи» зимой из «Балтики».

ЦСКА идет в РПЛ 4-м.

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