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«Нижний Новгород» и «Ахмат» назвали составы на матч 28-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Нижнего Новгорода» и «Ахмата» на матч 28-го тура чемпионата России.

«Нижний Новгород»: Гойло, Козлов, Стоцкий, Каккоев, Гоцук, Масоэро, Калинский, Шарипов, Кравцов, Берковский, Сулейманов.

«Ахмат»: Шелия, Уциев, Семeнов, Быстров, Богосавац, Тимофеев, Трошечкин, Уткин, Бериша, Швец, Садулаев.

  • Игра пройдет в Нижнем Новгороде на одноименном стадионе.
  • Начало – в 16:30 мск.
  • «Нижний Новгород» идет на 11-м месте в РПЛ, «Ахмат» – на 9-м.

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Источник: сайт РПЛ

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Комментарии1
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    Рейтинг: +65

    Теркчанин 2 часа назад

    Ну раз Бериша в составе,НН не на что надеяться.

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