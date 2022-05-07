«Нижний Новгород» и «Ахмат» назвали составы на матч 28-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Нижнего Новгорода» и «Ахмата» на матч 28-го тура чемпионата России.
«Нижний Новгород»: Гойло, Козлов, Стоцкий, Каккоев, Гоцук, Масоэро, Калинский, Шарипов, Кравцов, Берковский, Сулейманов.
«Ахмат»: Шелия, Уциев, Семeнов, Быстров, Богосавац, Тимофеев, Трошечкин, Уткин, Бериша, Швец, Садулаев.
- Игра пройдет в Нижнем Новгороде на одноименном стадионе.
- Начало – в 16:30 мск.
- «Нижний Новгород» идет на 11-м месте в РПЛ, «Ахмат» – на 9-м.
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Источник: сайт РПЛ