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Чернов, Промес, Николсон и Соболев – в основе «Спартака» на матч с «Уралом»

Стали известны стартовые составы «Урала» и «Спартака» на игру 28-го тура чемпионата России.

«Урал»: Помазун, Герасимов, Гогличидзе, Кузьмичeв, Шатов, Подберeзкин, Бикфалви, Егорычев, Мишкич, Железнов, Августиняк.

«Спартак»: Селихов, Чернов, Литвинов, Кофрие, Зобнин, Промес, Хлусевич, Пруцев, Мозес, Соболев, Николсон.

  • Матч пройдет на «Екатеринбург Арене».
  • Начало – в 14:00 мск.
  • «Урал» занимает 14-е место в таблице РПЛ, «Спартак» – 10-е.
  • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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Источник: сайт РПЛ

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