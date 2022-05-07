Чернов, Промес, Николсон и Соболев – в основе «Спартака» на матч с «Уралом»

Стали известны стартовые составы «Урала» и «Спартака» на игру 28-го тура чемпионата России.
«Урал»: Помазун, Герасимов, Гогличидзе, Кузьмичeв, Шатов, Подберeзкин, Бикфалви, Егорычев, Мишкич, Железнов, Августиняк.
«Спартак»: Селихов, Чернов, Литвинов, Кофрие, Зобнин, Промес, Хлусевич, Пруцев, Мозес, Соболев, Николсон.
- Матч пройдет на «Екатеринбург Арене».
- Начало – в 14:00 мск.
- «Урал» занимает 14-е место в таблице РПЛ, «Спартак» – 10-е.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
Источник: сайт РПЛ