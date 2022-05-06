Хохлов – о бане российского футбола: «Какое-то время можно и без еврокубков нормально прожить»

Бывший игрок сборной России Дмитрий Хохлов предложил пока не переходить России в Азиатскую конфедерацию футбола. Можно жить и без международных матчей, считает тренер.

– Бан от УЕФА сильно скажется на нашем футболе в отрицательном плане?

– Я думаю, что это было ожидаемо. Надежды было мало. Нужно это принять как данность. Нужно извлекать из этого пользу – использовать больше молодых ребят, которые не получили шанса. Необходимо заняться внутренним чемпионатом.

– Что думаете по возможному переходу в Азиатскую конфедерацию?

– Об этом неоднократно говорили. Я не понимаю, как это будет выглядеть – сумасшедшие перелеты... На сегодняшний день это рассматривать не надо. Какое-то время можно и без еврокубков нормально прожить.

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