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Хохлов – о бане российского футбола: «Какое-то время можно и без еврокубков нормально прожить»

Бывший игрок сборной России Дмитрий Хохлов предложил пока не переходить России в Азиатскую конфедерацию футбола. Можно жить и без международных матчей, считает тренер.

– Бан от УЕФА сильно скажется на нашем футболе в отрицательном плане?

– Я думаю, что это было ожидаемо. Надежды было мало. Нужно это принять как данность. Нужно извлекать из этого пользу – использовать больше молодых ребят, которые не получили шанса. Необходимо заняться внутренним чемпионатом.

– Что думаете по возможному переходу в Азиатскую конфедерацию?

– Об этом неоднократно говорили. Я не понимаю, как это будет выглядеть – сумасшедшие перелеты... На сегодняшний день это рассматривать не надо. Какое-то время можно и без еврокубков нормально прожить.

  • УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков.
  • Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.
  • Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: Rusfootball

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06.05.2022 23:41
Комментарии1
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    Рейтинг: +63425

    portero 1 час назад

    Англичане 5 лет жили, без ЕК ... ничего страшного вернулись.
    главное выжить....

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