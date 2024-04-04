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    • Хохлов может стать главным тренером «Локомотива», Ротенберг – руководителем

    Хохлов может стать главным тренером «Локомотива», Ротенберг – руководителем

    В «Локомотиве» могут произойти серьезные изменения в руководстве. К власти может прийти бывший игрок клуба Борис Ротенберг.

    «Руководство «Локо» действительно собирается отговаривать Галактионова от добровольной отставки, но коалиция Бориса Борисовича Ротенберга собирается продавливать Дмитрия Хохлова в качестве и.о. главного тренера в надежде, что в случае его успехов у них получится к лету полностью взять власть в клубе и зачистить его от Нагорных, Леонченко, Ульянова», – сообщил журналист «Известий» Алексей Фомин.

    • 37-летний Ротенберг сейчас отвечает в «Локо» за молодежный футбол.
    • Брат Ротенберга Роман возглавляет хоккейный СКА.
    • Упомянутый Хохлов тренирует дубль «Локомотива».

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    Источник: телеграм-канал Алексея Фомина

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    04.04.2024 13:09
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    Комментарии (10)
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    ilichkadr
    1712225788
    Хохлов давно уже сбитый лётчик. Работа тренера, как показала практика, это не его удел.
    Ответить
    Цугундeр
    1712227639
    "— Рад видеть вас, чертей. Опять затеваете какое-нибудь очередное коварство? — Затеваем, отчего же нет? — С вашим коварством какое наше сравнится. Мы просто ангелы небесные по сравнению с вами. — Хе-хе-хе… Это со мной? Ну, впрочем, приятно, когда тебя считают дьяволом. Люди умирают, память о них остается. Пусть даже такая память… Хе-хе…" (Миллер —Ротенбергу и Хохлову )
    Ответить
    Suvorov71
    1712228024
    Спорт без Ребентропов-это не спорт
    Ответить
    Алексей З
    1712231255
    Хохлов ? Это путь в никуда. Ротор похоронил, ещё и в Сочи отметился, заслуженный.
    Ответить
    моэм
    1712234281
    Про Хохлова надеюсь что шутка ....но если Дима Боре центральный корифан , то в этом случае всё реально .
    Ответить
    Красногорск_Фан
    1712242448
    Таки не бывший игрок Локомотива а просто скромный сын Роттенберга старшего. Про зачистку это вообще термин не из мира футбола )))
    Ответить
    portero
    1712245125
    Значит будет Ротенберг, потянуло семейку на тренеров....
    Ответить
    фанат джигурды
    1712248316
    Нет! Оставьте в покое Галактионова!!! А вот педонченко сотоварищи надо гнать!!!
    Ответить
    Кузьмич на трибуне
    1712253913
    За всю историю Локо только один тренер выводил команду в чемпионы, даже из самых низов-Палыч. Николич тоже был очень хорош, при нём команда очень даже не плохо играла. Но почему их убирали в тот момент, когда команда была на подъёме? Не могу сказать ни одного кривого слова в адрес-Галактионова. Не знаю , что за причина его желания уйти, по большому счёту вполне нормальный тренер. В РПЛ 16 команд, и не могут быть чемпионами сразу 5 клубов. Все хотят быть чемпионами, но в конце сезона остаётся только один чемпион. Для кого-то второе место -катастрофа, а для кого то четвёртое место -предел мечтаний.
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