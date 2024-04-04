Хохлов может стать главным тренером «Локомотива», Ротенберг – руководителем

В «Локомотиве» могут произойти серьезные изменения в руководстве. К власти может прийти бывший игрок клуба Борис Ротенберг.

«Руководство «Локо» действительно собирается отговаривать Галактионова от добровольной отставки, но коалиция Бориса Борисовича Ротенберга собирается продавливать Дмитрия Хохлова в качестве и.о. главного тренера в надежде, что в случае его успехов у них получится к лету полностью взять власть в клубе и зачистить его от Нагорных, Леонченко, Ульянова», – сообщил журналист «Известий» Алексей Фомин.