Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
2 Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
3 Тест: угадайте футболиста по улыбке
Тест: угадайте футболиста по улыбке

«Рома» даст бесплатные билеты на финал Лиги конференций фанатам, посетившим матч против «Буде-Глимт» (1:6)

166 болельщиков «Ромы», которые посетили гостевой матч группового этапа Лиги конференций против норвежского «Буде-Глимт» (1:6), получат от клуба бесплатные билеты на финал турнира. Там римляне встретятся с «Фейеноордом».

В полуфинале «Рома» прошла «Лестер».

  • Финал Лиги конференций пройдет в Тиране 25 мая.
  • «Рома» вышла в финал еврокубка впервые за 31 год.
  • Это будет 1-й финал в истории Лиги конференций.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

Новости по теме
«Рома» не проигрывает дома в еврокубках 19 матчей подряд
Моуринью не сдержал слез после выхода в финал Лиги конференций
Абрахам – игрок недели в Лиге конференций. Он забил единственный гол в ответных полуфиналах 1
Источник: официальный сайт «Ромы»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 22:14
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11