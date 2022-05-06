«Рома» даст бесплатные билеты на финал Лиги конференций фанатам, посетившим матч против «Буде-Глимт» (1:6)

166 болельщиков «Ромы», которые посетили гостевой матч группового этапа Лиги конференций против норвежского «Буде-Глимт» (1:6), получат от клуба бесплатные билеты на финал турнира. Там римляне встретятся с «Фейеноордом».
В полуфинале «Рома» прошла «Лестер».
- Финал Лиги конференций пройдет в Тиране 25 мая.
- «Рома» вышла в финал еврокубка впервые за 31 год.
- Это будет 1-й финал в истории Лиги конференций.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
Источник: официальный сайт «Ромы»