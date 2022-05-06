Терюшков: «Дисквалификация Набиуллина не кажется беспределом. Есть буква закона»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков оценил дисквалификацию своего защитника Эльмира Набиуллина на шесть матчей РПЛ. Игрок травмировал вратаря «Уфы» Александра Беленова.

«Беспредел? Нет, мне так не кажется. Нам самим нужно быть более организованными. Это решение КДК, есть буква закона. А мы закон уважаем. Что касается Набиуллина, то в правилах написано, что если игрок нанес травму, после которой игрок не может играть две недели, то дается шестиматчевая дисквалификация. Это буква закона. А Беленову здоровья!» – сказал депутат Госдумы Терюшков.

Футболист получил красную карточку на 12-й минуте.

Вратарь после фола Набиуллина не смог продолжить игру. Он выбыл как минимум на 3 месяца.

«Химки» идут в РПЛ на 12-м месте.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?