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Тренер «Химок» Юран дисквалифицирован на два матча РПЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС решил дисквалифицировать главного тренера «Химок» Сергея Юрана по итогам матча с «Уфой» (1:1).

«За выход Юрана на поле без разрешения судьи «Химки» оштрафованы на 20 тысяч рублей.

Мы заслушали объяснения Юрана, получили дополнительный рапорт от Левникова о том, что в адрес судьи была ненормативная лексика.

Юран объяснил, что говорил судье другие слова: чудотворцы, чудите. Но ненормативная лексика не была направлена в отношении судей. Тем не менее в рапорте сказано, что это было в адрес судей.

Мы применили наказание в отношении Юрана и дисквалифицировали на два матча РПЛ с учeтом автоматической дисквалификации», – сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

  • Юран пропустит матчи с «Зенитом» (7 мая) и «Ростовом» (14 мая).
  • «Химки» идут на 12-м месте в таблице РПЛ.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Чемпионат»

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