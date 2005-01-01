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Ребров: «В «Сатурне» зарплату выдавали наличкой после тренировок»

Технический координатор «Спартака» Артем Ребров рассказал, как футболистам платили зарплату в «Сатурне».

«В «Сатурне» была небольшая зарплата, но больше, чем в «Динамо». Там платили 500 долларов, здесь дали 1000.

Выдавали их интересно: приезжал бухгалтер с наличкой и машинкой, которая считала купюры. Мы шли по очереди, машинка каждому отсчитывала, забирали и уходили.

И было смешно – какой-нибудь Жедер садится, машинка ему долго отсчитывает, тррррррррр. Дальше – Жеан. Ему тоже долго – тррррррррр. Я сажусь – трр за секунду и все.

Я не застал Принса Амоако, но говорят, он быстрее всех бежал в кабинет к бухгалтеру, всегда был первый. Только тренировка закончилась, а он уже там сидит – прямо в форме, грязный, потный. Зато с деньгами!» – написал Ребров в своем блоге на Sports.ru.

  • Экс-вратарь выступал за «Сатурн» с 2005 по 2010 год.
  • В 2011-м клуб из Раменского обанкротился и добровольно покинул РПЛ.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Sports.ru

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Комментарии1
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    Рейтинг: +63405

    portero 1 час назад

    Очередь мутных Химок с Терюшковым, покинуть РПЛ , мутная команда...

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