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Аршавин: «Манчестер Сити» оказался бесхребетной командой»

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин поделился впечатлениями от ответного полуфинала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити».

  • Мадридцы победили 3:1, уступая в счете до 90-й минуты.
  • «Сити» выиграл первый матч (4:3), но вылетел из турнира по сумме двух встреч.

«Конечно, «Реал» заслужил. «Манчестер Сити» оказался бесхребетной командой. Когда нужно было «Реалу» включиться, то проявился этот дух и напор.

Не было плана «Б» у «Ман Сити». Когда при счете 1:3 надо было как-то играть, ну не хватает нападающих. Все очень легковесные игроки, одинаковые.

Я бы не сказал, что только тренер проиграл. Когда сложные ситуацию возникают, у тебя должны быть какие-то запасные пути, запасные ресурсы.

А тут даже у таких больших команд есть реальные проблемы с составом, когда это нужно», – сказал Аршавин.

Игра: назовите 50 клубов за 5 минут

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +16

    Аден 13 минут назад

    чем то бЗденитец напоминает, такой же денежный мешок. А толку мало.

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    Рейтинг: +153

    Феникс 28 41 минуту назад

    А твой Зенит пипец какой хребетный ))) Аж с Мальме ничью вытащили ничью благодаря самоотверженной актерской деятельности Дзюбы.Насимулировал на пенальти.)))

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