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  • Безбородов рассудит ЦСКА и «Сочи», Левников – «Локомотив» и «Рубин»

Безбородов рассудит ЦСКА и «Сочи», Левников – «Локомотив» и «Рубин»

3 мая 2022, 19:21
2

РФС назначил судей на матчи 28-го тура РПЛ.

На матч ЦСКА – «Сочи» назначен Владислав Безбородов, Кирилл Левников рассудит «Локомотив» и «Рубин».

6 мая, пятница

«Крылья Советов» – «Динамо»: судья – Василий Казарцев, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Дмитрий Жвакин; резервный судья – Иван Абросимов; VAR – Евгений Кукуляк; AVAR – Адлан Хатуев; инспектор – Александр Колобаев.

7 мая, суббота

«Урал» – «Спартак»: судья – Владимир Москалeв, ассистенты судьи – Владимир Миневич, Игорь Князев; резервный судья – Антон Анопа; VAR – Артeм Чистяков; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Игорь Синер.

«Зенит»«Химки»: судья – Алексей Амелин, ассистенты судьи – Антон Кобзев, Михаил Иванов; резервный судья – Константин Аверьянов; VAR – Антон Фролов; AVAR – Дмитрий Чельцов; инспектор – Александр Гвардис.

«Нижний Новгород» – «Ахмат»: судья – Ян Бобровский, ассистенты судьи – Максим Ковалев, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Артeм Смолин; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Валентин Мурашов; инспектор – Алексей Тюмин.

ЦСКА – «Сочи»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Алексей Лунeв, Роман Милюченко; резервный судья – Сергей Цыганок; VAR – Иван Сиденков; AVAR – Николай Богач; инспектор – Сергей Французов.

8 мая, воскресенье

«Уфа» – «Ростов»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Андрей Болотенков, Андрей Гурбанов; резервный судья – Игорь Низовцев; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Дмитрий Сафьян; инспектор – Сергей Лапочкин.

«Арсенал» – «Краснодар»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Роман Усачев, Варанцо Петросян; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Сергей Карасeв; AVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Эдуард Малый.

«Локомотив» – «Рубин»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Егор Болховитин, Кирилл Большаков; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Александр Богданов; инспектор – Андрей Бутенко.

Вспомните все российские клубы за всю историю

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Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига ЦСКА Сочи Локомотив Рубин Безбородов Владислав Левников Кирилл
Комментарии (2)
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portero
1651596096
ждем новых скандалов, судейки опять накуролесят...
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paracetamol
1651609985
Алексей Амелин - это кто такой?
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