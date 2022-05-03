Безбородов рассудит ЦСКА и «Сочи», Левников – «Локомотив» и «Рубин»

РФС назначил судей на матчи 28-го тура РПЛ.
На матч ЦСКА – «Сочи» назначен Владислав Безбородов, Кирилл Левников рассудит «Локомотив» и «Рубин».
6 мая, пятница
«Крылья Советов» – «Динамо»: судья – Василий Казарцев, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Дмитрий Жвакин; резервный судья – Иван Абросимов; VAR – Евгений Кукуляк; AVAR – Адлан Хатуев; инспектор – Александр Колобаев.
7 мая, суббота
«Урал» – «Спартак»: судья – Владимир Москалeв, ассистенты судьи – Владимир Миневич, Игорь Князев; резервный судья – Антон Анопа; VAR – Артeм Чистяков; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Игорь Синер.
«Зенит» – «Химки»: судья – Алексей Амелин, ассистенты судьи – Антон Кобзев, Михаил Иванов; резервный судья – Константин Аверьянов; VAR – Антон Фролов; AVAR – Дмитрий Чельцов; инспектор – Александр Гвардис.
«Нижний Новгород» – «Ахмат»: судья – Ян Бобровский, ассистенты судьи – Максим Ковалев, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Артeм Смолин; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Валентин Мурашов; инспектор – Алексей Тюмин.
ЦСКА – «Сочи»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Алексей Лунeв, Роман Милюченко; резервный судья – Сергей Цыганок; VAR – Иван Сиденков; AVAR – Николай Богач; инспектор – Сергей Французов.
8 мая, воскресенье
«Уфа» – «Ростов»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Андрей Болотенков, Андрей Гурбанов; резервный судья – Игорь Низовцев; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Дмитрий Сафьян; инспектор – Сергей Лапочкин.
«Арсенал» – «Краснодар»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Роман Усачев, Варанцо Петросян; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Сергей Карасeв; AVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Эдуард Малый.
«Локомотив» – «Рубин»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Егор Болховитин, Кирилл Большаков; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Александр Богданов; инспектор – Андрей Бутенко.
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