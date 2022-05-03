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  • Евсеев – об отстранении России: «Говорили, что надо доверять молодым. Вот он шанс»

Евсеев – об отстранении России: «Говорили, что надо доверять молодым. Вот он шанс»

3 мая 2022, 12:44
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Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев прокомментировал введение новых санкций против российского футбола.

  • УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков.
  • Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.
  • Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.

«Решение УЕФА отстранить наши команды читалось. Любые ограничения малоприятны. Но мы много говорили, что надо доверять российским игрокам, молодым игрокам. Вот он шанс.

Иностранцы уедут не все. Решения будут зависеть от каждого конкретного игрока. Но зато не будет ничего искусственного, в том числе ввода игроков в состав.

Пишут, что РПЛ вырастет до 18 клубов. Проблем не вижу. Команды из ФНЛ играют в Кубке на равных, все в этом убедились.

Интересно, каким будет дальнейшее развитие нашего футбола. Упадет он в классе или наоборот будет импульс для роста игроков, станет больше их выбор.

Примеров много, как потеряв легионеров, команда не просела в результатах – «Краснодар», «Ростов». Но есть и «Рубин». Когда уехали системообразующие иностранцы, команда с точки зрения психологии не смогла перестроиться. Хотя там игроки из «Спартака», ЦСКА, «Локомотива». Не сказал бы, что одна молодежь играет.

Кстати, иностранцы уже начали говорить, что остаются. Не все, но тем не менее. Можно переживать, а можно работать. Лучше второе», – написал Евсеев в телеграме.

Тест: назовите все российские клубы

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Источник: телеграм-канал Вадима Евсеева
Россия. Премьер-лига Россия Евсеев Вадим
Комментарии (1)
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portero
1651580029
Селюк макак навезет, деньгу мыть будут чинуши не меньше, они ведь увеличили лимит как раз для количества легов, сделок и откатов....
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