Евсеев – об отстранении России: «Говорили, что надо доверять молодым. Вот он шанс»

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев прокомментировал введение новых санкций против российского футбола.

УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков.

Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.

Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.

«Решение УЕФА отстранить наши команды читалось. Любые ограничения малоприятны. Но мы много говорили, что надо доверять российским игрокам, молодым игрокам. Вот он шанс.

Иностранцы уедут не все. Решения будут зависеть от каждого конкретного игрока. Но зато не будет ничего искусственного, в том числе ввода игроков в состав.

Пишут, что РПЛ вырастет до 18 клубов. Проблем не вижу. Команды из ФНЛ играют в Кубке на равных, все в этом убедились.

Интересно, каким будет дальнейшее развитие нашего футбола. Упадет он в классе или наоборот будет импульс для роста игроков, станет больше их выбор.

Примеров много, как потеряв легионеров, команда не просела в результатах – «Краснодар», «Ростов». Но есть и «Рубин». Когда уехали системообразующие иностранцы, команда с точки зрения психологии не смогла перестроиться. Хотя там игроки из «Спартака», ЦСКА, «Локомотива». Не сказал бы, что одна молодежь играет.

Кстати, иностранцы уже начали говорить, что остаются. Не все, но тем не менее. Можно переживать, а можно работать. Лучше второе», – написал Евсеев в телеграме.

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