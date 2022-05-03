Терюшков: «Иного решения от УЕФА не ожидал. Понятно, каким хозяевам они служат»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался по поводу новых санкций против российского футбола.
- УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков.
- Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.
- Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.
«Еще в начале марта говорил, что никаких международных соревнований у нас не будет. Спорт давно стал частью политики. Иного решения от УЕФА не ожидал. Понятно, каким хозяевам они служат.
Нам нужно создавать альтернативное международное спортивное движение, начиная с олимпийского. Нынешние принципы олимпизма вызывают у русского человека дрожь, озноб. А альтернативная организация будет работать в соответствии с традиционными принципами.
От спортивных чиновников нужны активные действия, у нас до сих пор не заложены национальные интересы в развитии спорта.
Надо поддерживать президента, только так можно дать по морде международным врагам, которые пытаются нас ужалить в том числе и в спорте», – сказал Терюшков.
Тест: назовите все российские клубы