Терюшков: «Иного решения от УЕФА не ожидал. Понятно, каким хозяевам они служат»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался по поводу новых санкций против российского футбола.

УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков.

Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.

Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.

«Еще в начале марта говорил, что никаких международных соревнований у нас не будет. Спорт давно стал частью политики. Иного решения от УЕФА не ожидал. Понятно, каким хозяевам они служат.

Нам нужно создавать альтернативное международное спортивное движение, начиная с олимпийского. Нынешние принципы олимпизма вызывают у русского человека дрожь, озноб. А альтернативная организация будет работать в соответствии с традиционными принципами.

От спортивных чиновников нужны активные действия, у нас до сих пор не заложены национальные интересы в развитии спорта.

Надо поддерживать президента, только так можно дать по морде международным врагам, которые пытаются нас ужалить в том числе и в спорте», – сказал Терюшков.

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