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Терюшков: «Иного решения от УЕФА не ожидал. Понятно, каким хозяевам они служат»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался по поводу новых санкций против российского футбола.

  • УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков.
  • Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.
  • Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.

«Еще в начале марта говорил, что никаких международных соревнований у нас не будет. Спорт давно стал частью политики. Иного решения от УЕФА не ожидал. Понятно, каким хозяевам они служат.

Нам нужно создавать альтернативное международное спортивное движение, начиная с олимпийского. Нынешние принципы олимпизма вызывают у русского человека дрожь, озноб. А альтернативная организация будет работать в соответствии с традиционными принципами.

От спортивных чиновников нужны активные действия, у нас до сих пор не заложены национальные интересы в развитии спорта.

Надо поддерживать президента, только так можно дать по морде международным врагам, которые пытаются нас ужалить в том числе и в спорте», – сказал Терюшков.

Тест: назовите все российские клубы

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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