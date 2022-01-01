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Де Дзерби не исключил, что летом покинет «Шахтер»

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби рассказал о своем будущем в клубе.

– Роберто, после заключительного матча благотворительного тура «Шахтера» было очень трогательное прощание с футболистами. Что у вас на душе?

– Эмоциональный день, очень грустный. Потому что, может быть, это был мой последний день в качестве тренера «Шахтера».

Я общался со всеми: с игроками, руководством клуба. Если чемпионат будет, то я хотел бы остаться здесь, а если случится наоборот и чемпионата не будет, то я хотел бы начать нормальную жизнь и работать дальше.

И в данный момент есть одна большая проблема – это время. Потому что чемпионаты сейчас заканчиваются и скоро начинается новый сезон. Именно время – это то, что заставляет меня больше всего беспокоиться о том, чтобы остаться.

– Тот факт, что «Шахтер» под вашим руководством в этом сезоне был признан победителем чемпионата, дает какие-то позитивные эмоции?

– На данный момент я абсолютно не думаю о том, что касается футбола, что касается спорта. Мое решение оставаться здесь, если чемпионат будет, не зависит от того, будет ли у нас возможность играть в еврокубках или будет ли у нас сильная команда, чтобы сразу выиграть.

Для меня было очень важно, чтобы мы все вместе завершили этот период, потому что, если бы я покинул клуб сейчас, не мог бы завершить наш путь.

  • Итальянец возглавляет «Шахтер» с мая 2021 года.
  • Его контракт с клубом рассчитан до конца следующего сезона.
  • Сообщалось, что Де Дзерби может возглавить сборную Италии.

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Источник: сайт «Шахтера»

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