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Каннаваро, Пирло, Раньери и Де Дзерби – кандидаты на замену Манчини в сборной Италии (Николо Скира)

В Федерации футбола Италии надеются, что Роберто Манчини продолжит возглавлять сборную.

В случае отставки тренера приоритетным кандидатом ему на замену станет Фабио Каннаваро.

Также рассматриваются варианты с приглашением Андреа Пирло, Клаудио Раньери и Роберто Де Дзерби.

  • Сборная Италии не отобралась на ЧМ-2022, проиграв в стыках Северной Македонии (0:1).
  • Каннаваро, Пирло и Раньери – свободные агенты.
  • Де Дзерби – главный тренер «Шахтера».

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Источник: твиттер Николо Скиры

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