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Радимов: «Слуцкий может сам уйти из «Рубина», как ушел из сборной после Евро-2016»

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов высказался о «Рубине» после поражения от «Сочи» со счетом 0:6.

«В Казани ситуация близится к критической. Такой проигрыш бьет по игрокам, легионеры покинули команду. Не получается создать команду из тех, кто пришел. Но, с другой стороны, лучше один раз проиграть 0:6… В этом году лихорадит команду. В том сезоне команда была в еврокубках, и это заслуга Слуцкого.

Судьба тренера? Руководство понимает проблемы и знает о них. Останется ли Слуцкий? Будет зависеть от команды. Но еще и от него будет зависеть. Тренер сам может сказать, что у него не получается и он хочет уйти, как было после Евро-2016.

В итоге останется результат, для команды важно сохранить место в РПЛ. Стыковые матчи уже рядом. Осталось три тура, и не факт, что получится в них выиграть», — сказал Радимов.

  • У «Рубина» 6 поражений в 8 последних матчах.
  • «Рубин» занимает 12-е место в таблице РПЛ.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +7773

    piligrim1986 6 минут назад

    когда ж уже радимов куда-нибудь уйдет

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