Лантратов – о «Химках»: «Мы сами не ждали, что так резко поднимемся»

Вратарь «Химок» Илья Лантратов высказался о главном тренере клуба Сергее Юране.
— Что изменилось при Юране? Никто не ждал, что вы так резко подниметесь...
— Никто не ждал? Может быть, мы сами не ждали. Многие ребята уже говорили, что произошел какой-то эмоциональный всплеск. Это банально, но это самое главное.
— Его главная особенность?
— Требовательный на футбольном поле. А в быту, наверное, умеет в меру раскрепостить команду. Хорошо, что набираем очки.
— Но ситуация со сменой тренера за несколько дней до старта сезона была шоковой?
— У нас в «Химках» столько всего происходило за последние два года, ребята уже привыкли. Чего только не было. Когда мы играли в финале Кубка летом 2020 года, говорили, что будем следующий сезон во второй лиге играть... Это не то, из-за чего стоит переживать и голову забивать себе. Были моменты и посложнее.
— Часто говорили про финансы. Сейчас с этим все хорошо?
— Не знаю, кто говорил про финансы... Все стабильно. Какие-то технические нюансы есть, а в остальном все нормально.
- «Химки» после прихода Юрана поднялись из зоны вылета на 11-е место.
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