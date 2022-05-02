Лантратов – о «Химках»: «Мы сами не ждали, что так резко поднимемся»

Вратарь «Химок» Илья Лантратов высказался о главном тренере клуба Сергее Юране.

— Что изменилось при Юране? Никто не ждал, что вы так резко подниметесь...

— Никто не ждал? Может быть, мы сами не ждали. Многие ребята уже говорили, что произошел какой-то эмоциональный всплеск. Это банально, но это самое главное.

— Его главная особенность?

— Требовательный на футбольном поле. А в быту, наверное, умеет в меру раскрепостить команду. Хорошо, что набираем очки.

— Но ситуация со сменой тренера за несколько дней до старта сезона была шоковой?

— У нас в «Химках» столько всего происходило за последние два года, ребята уже привыкли. Чего только не было. Когда мы играли в финале Кубка летом 2020 года, говорили, что будем следующий сезон во второй лиге играть... Это не то, из-за чего стоит переживать и голову забивать себе. Были моменты и посложнее.

— Часто говорили про финансы. Сейчас с этим все хорошо?

— Не знаю, кто говорил про финансы... Все стабильно. Какие-то технические нюансы есть, а в остальном все нормально.

«Химки» после прихода Юрана поднялись из зоны вылета на 11-е место.

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