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Литвинов: «Спартаку» не хватает психологии победителя, чтобы бороться за топ-3 РПЛ»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался о проблемах команды.

– Чего не хватает сегодняшнему «Спартаку», чтобы бороться за тройку, а не за восьмое-десятое место?

– Наверное, психологии победителя. Когда ты выходишь на матч и знаешь, что должен выиграть. Что ты должен доминировать.

Бывают ситуации, когда есть потеря концентрации или еще что-то. За это наказывают. Мы должны работать над этим.

– Но мы видим, что Паоло Ваноли очень эмоциональный. Неужели он не может вселить в вас этот настрой?

– Он пытается привить нам это. Но нужно время. Прошло буквально пять месяцев с момента его прихода, были сборы. Но он всегда говорит о том, что мы должны играть с позиции силы.

– Был эпизод, когда Ваноли кидался бутылками в болельщиков. Что-то подобное было с командой? Может, в перерыве в раздевалке?

– Ваноли – эмоциональный. Он выплескивает все эмоции. Но, считаю, что все происходящее в раздевалке должно там и оставаться.

  • «Спартак» идет на 10-м месте в таблице РПЛ.
  • Москвичам еще предстоит сыграть в чемпионате с «Уралом», «Зенитом» и «Химками».
  • В 1/2 финала Кубка России команда встретится с «Енисеем».

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 11:57
Комментарии4
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    Рейтинг: +13703

    NewLife 46 минут назад

    Литвинов, конечно, дурак, не понимает, что синит-экспресс его просто троллит. А хейтеры Спартака выставляют напоказ это позорное. провокационно интервью несмышленыша.

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    Рейтинг: +926

    alefreddy 1 час назад

    Руслан вам не хватает мастерства игроки средненькие без лидера!Лозунги каждый из команды бросает а воз и ныне там позорное 10 место

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    Рейтинг: +2066

    serglider > alefreddy 28 минут назад

    Золотые слова! Если бы спартачи реализовывали хотя бы 30%, тех моментов, что создавали, как минимум были бы в тройке! При чем в команде полно игроков которые по своим физическим кондициям и техническому мастерству, не соответствуют уровню премьер-лиги! Какая тут может быть психология, если 2/3 команды по мячу, толком попасть не могут?

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    Рейтинг: +16077

    paracetamol 2 часа назад

    А еще не хватает Заремы в раме!

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