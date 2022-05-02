Литвинов: «Спартаку» не хватает психологии победителя, чтобы бороться за топ-3 РПЛ»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался о проблемах команды.

– Чего не хватает сегодняшнему «Спартаку», чтобы бороться за тройку, а не за восьмое-десятое место?

– Наверное, психологии победителя. Когда ты выходишь на матч и знаешь, что должен выиграть. Что ты должен доминировать.

Бывают ситуации, когда есть потеря концентрации или еще что-то. За это наказывают. Мы должны работать над этим.

– Но мы видим, что Паоло Ваноли очень эмоциональный. Неужели он не может вселить в вас этот настрой?

– Он пытается привить нам это. Но нужно время. Прошло буквально пять месяцев с момента его прихода, были сборы. Но он всегда говорит о том, что мы должны играть с позиции силы.

– Был эпизод, когда Ваноли кидался бутылками в болельщиков. Что-то подобное было с командой? Может, в перерыве в раздевалке?

– Ваноли – эмоциональный. Он выплескивает все эмоции. Но, считаю, что все происходящее в раздевалке должно там и оставаться.

«Спартак» идет на 10-м месте в таблице РПЛ.

Москвичам еще предстоит сыграть в чемпионате с «Уралом», «Зенитом» и «Химками».

В 1/2 финала Кубка России команда встретится с «Енисеем».

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