РПЛ. ЦСКА проиграл «Ахмату» – 0:2

«Ахмат» со счетом 2:0 обыграл ЦСКА в домашнем матче 27-го тура РПЛ.

Первый гол в начале второго тайма забил полузащитник Даниил Уткин. Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев допустил ошибку.

Второй гол в концовке встречи с ассиста Уткина забил Бернард Бериша.

ЦСКА занимает четвертое место в таблице (47 очков), «Ахмат» – восьмое (35 очков).

Россия. РПЛ. 27-й тур

Ахмат (Грозный) – ЦСКА (Москва) – 2:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Уткин, 46; 2:0 – Бериша, 90+7.

Ахмат: Шелия, Уциев, Семeнов, Быстров, Богосавац, Тимофеев, Трошечкин, Уткин, Швец, Садулаев (Бериша, 46), Себаи (Конате, 46).

ЦСКА: Акинфеев, Щенников (Зайнутдинов, 69), Дивеев, Обляков, Бийол, Мухин (Фукс, 60), Языджи (Ушаков, 60), Карраскаль (Яковлев, 81), Гбамен, Заболотный, Эджуке (Медина, 69).

Предупреждения: Садулаев, 45+1; Семенов, 64; Быстров, 90+4 – Языджи, 38.

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