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РПЛ. ЦСКА проиграл «Ахмату» – 0:2

«Ахмат» со счетом 2:0 обыграл ЦСКА в домашнем матче 27-го тура РПЛ.

Первый гол в начале второго тайма забил полузащитник Даниил Уткин. Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев допустил ошибку.

Второй гол в концовке встречи с ассиста Уткина забил Бернард Бериша.

ЦСКА занимает четвертое место в таблице (47 очков), «Ахмат» – восьмое (35 очков).

Россия. РПЛ. 27-й тур

Ахмат (Грозный) – ЦСКА (Москва) – 2:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Уткин, 46; 2:0 – Бериша, 90+7.

Ахмат: Шелия, Уциев, Семeнов, Быстров, Богосавац, Тимофеев, Трошечкин, Уткин, Швец, Садулаев (Бериша, 46), Себаи (Конате, 46).

ЦСКА: Акинфеев, Щенников (Зайнутдинов, 69), Дивеев, Обляков, Бийол, Мухин (Фукс, 60), Языджи (Ушаков, 60), Карраскаль (Яковлев, 81), Гбамен, Заболотный, Эджуке (Медина, 69).

Предупреждения: Садулаев, 45+1; Семенов, 64; Быстров, 90+4 – Языджи, 38.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Игра: назовите 50 клубов за 5 минут

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Источник: «Бомбардир»

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Сегодня, 20:57
Комментарии43
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    Рейтинг: +211

    saf05 20 минут назад

    Позор да и только, нет слов

    0
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    Рейтинг: +562

    Xiko 22 минуты назад

    Не похоже на ЦСКА вообще. Ни борьбы, ни желания играть.Такое чувство, что вышли на по поле для галочки. Мне очень страшно за мой любимый клуб. Я уже и не знаю, в чем дело даже, почему такая отвратительная игра без борьбы и огня, азарта в глазах игроков с каждом годом все меньше и меньше.

    1
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    Рейтинг: +1141

    Дубина 33 минуты назад

    Забалотный ТОП.

    1
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    Рейтинг: +316

    Guinnesss 34 минуты назад

    Два паса не могут сделать, дрова

    2
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    Рейтинг: +1141

    Дубина > Guinnesss 32 минуты назад

    Дрова на бровке с жвачкоми)

    3
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    Рейтинг: +316

    Guinnesss 36 минут назад

    Бездарности, просто нет слов, это не ЦСКА это позор

    1
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    Рейтинг: +16624

    Garrincha58 40 минут назад

    что Динамо что ЦСКА поплыли к концовке чемпионата вот вам и конкуренты Зениту их просто нет даже не интересно правильно Дзюба вчера сказал нет конкуренции и это скучно

    2
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    Рейтинг: +1105

    вальтер79 41 минуту назад

    что твориться в нашем футболе московские команды просто деградировали

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    Рейтинг: +13342

    Fusballer 51 минуту назад

    Клинер, ау!)

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    Рейтинг: +1141

    Дубина > Fusballer 50 минут назад

    Потух си си клинер)))

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    Рейтинг: +49565

    MaxRnD > Fusballer 38 минут назад

    Срочные дела

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    Рейтинг: +22341

    JTherry 52 минуты назад

    какой сегодня день праздничный для Ахмата, коней вынесли со стадика... видимо, снова креативно к стадиону подъехали, как с дынамой, на рейсовом автобусе, или на ослах ехали из Москвы... и Конифеев не в форме, первую "пулю" от Уткина просто зевнул...

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    Рейтинг: +1141

    Дубина > JTherry 49 минут назад

    Игооорь точно на ишаке ехал в Грозный

    2
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    Рейтинг: +22341

    JTherry > Дубина 43 минуты назад

    с Химками в "домик" пускал одну за другой от воспитанника Спартака... и сегодня 3 банки пропустил, одну не засчитали... давно так много не залетало ему, пора на пенсию... а где Языджи, ты не видел...?)

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    Рейтинг: +2693

    FRZZ > JTherry 36 минут назад

    Языджи держит пост ( орудж) , завтра Рамазан завершится и начнёт забивать.

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    Рейтинг: +1141

    Дубина > JTherry 35 минут назад

    На чемоданах походу сидит))))

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    Рейтинг: +22341

    JTherry > FRZZ 31 минуту назад

    предлагал же Ахмат перенести матч из-за Рамадана, не согласились, а ведь в Ахмате больше игроков пост держат, некоторые вообще не смогли доиграть матч до конца... Языджи и Карраскаля заменили на молодых футболистов неспроста, однако...

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    Рейтинг: +2356

    shurik45 54 минуты назад

    Думаю,это уже подготовка к следующему сезону.Армейцы играли отвратительно.

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