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РПЛ. ЦСКА проиграл «Ахмату» – 0:2

1 мая 2022, 20:57
45

«Ахмат» со счетом 2:0 обыграл ЦСКА в домашнем матче 27-го тура РПЛ.

Первый гол в начале второго тайма забил полузащитник Даниил Уткин. Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев допустил ошибку.

Второй гол в концовке встречи с ассиста Уткина забил Бернард Бериша.

ЦСКА занимает четвертое место в таблице (47 очков), «Ахмат» – восьмое (35 очков).

Россия. РПЛ. 27-й тур

Ахмат (Грозный) – ЦСКА (Москва) – 2:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Уткин, 46; 2:0 – Бериша, 90+7.

Ахмат: Шелия, Уциев, Семeнов, Быстров, Богосавац, Тимофеев, Трошечкин, Уткин, Швец, Садулаев (Бериша, 46), Себаи (Конате, 46).

ЦСКА: Акинфеев, Щенников (Зайнутдинов, 69), Дивеев, Обляков, Бийол, Мухин (Фукс, 60), Языджи (Ушаков, 60), Карраскаль (Яковлев, 81), Гбамен, Заболотный, Эджуке (Медина, 69).

Предупреждения: Садулаев, 45+1; Семенов, 64; Быстров, 90+4 – Языджи, 38.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Ахмат ЦСКА
Комментарии (45)
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Dominator777
1651427917
Мудаки...
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житель СПб
1651428074
Поздравляю Ахмат! Были сегодня на голову выше ЦСКА! Несмотря на 2 не поставленных пенальти и отмененный чистый гол (как всегда, "судейская фортуна" на стороне ЦСКА) смогли выиграть 2:0! Молодцы!
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sochi-2013
1651428161
Спасибо Ахмату. ))
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E5
1651428332
Хотите увидеть деградантский футбол , сходите на матчи армейцев! "Как за месяц разучить новых игроков играть в футбол" Либо это реальное деградация, вполне правдоподобное, либо это очевидный слив!
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JTherry
1651428864
какой сегодня день праздничный для Ахмата, коней вынесли со стадика... видимо, снова креативно к стадиону подъехали, как с дынамой, на рейсовом автобусе, или на ослах ехали из Москвы... и Конифеев не в форме, первую "пулю" от Уткина просто зевнул...
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Fusballer
1651428941
Клинер, ау!)
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вальтер79
1651429523
что твориться в нашем футболе московские команды просто деградировали
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Garrincha58
1651429614
что Динамо что ЦСКА поплыли к концовке чемпионата вот вам и конкуренты Зениту их просто нет даже не интересно правильно Дзюба вчера сказал нет конкуренции и это скучно
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Xiko
1651430683
Не похоже на ЦСКА вообще. Ни борьбы, ни желания играть.Такое чувство, что вышли на по поле для галочки. Мне очень страшно за мой любимый клуб. Я уже и не знаю, в чем дело даже, почему такая отвратительная игра без борьбы и огня, азарта в глазах игроков с каждом годом все меньше и меньше.
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zigbert
1651492122
Ахмат победил по делу. Преимущество было на их стороне. Особенно много моментов было у Садулаева. ЦСКА грешил неточными навесами в штрафную.
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