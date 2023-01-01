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Щенников, Языджи, Заболотный – в старте ЦСКА на матч с «Ахматом»; Семенов, Тимофеев, Уткин сыграют у грозненцев

Стали известны стартовые составы команд на матч 27-го тура РПЛ между «Ахматом» и ЦСКА.

«Ахмат»: Шелия, Уциев, Семeнов, Быстров, Богосавац, Тимофеев, Трошечкин, Уткин, Швец, Садулаев, Себаи.

Запасные: Гудиев, Мелихов, Ибишев, Тодорович, Кадыров, Коновалов, Бериша, Карапузов, Умаев, Конате, Альсултанов.

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Дивеев, Обляков, Бийол, Мухин, Языджи, Карраскаль, Гбамен, Заболотный, Эджуке.

Запасные: Тороп, Боков, Магнуссон, Фукс, Ахметов, Зайнутдинов, Медина, Яковлев, Ушаков.

  • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча на грозненской «Ахмат Арене», которая начнется в 19:00 по Москве.

Игра: назовите 50 клубов за 5 минут

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Источник: Бомбардир.ру

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