Щенников, Языджи, Заболотный – в старте ЦСКА на матч с «Ахматом»; Семенов, Тимофеев, Уткин сыграют у грозненцев

Стали известны стартовые составы команд на матч 27-го тура РПЛ между «Ахматом» и ЦСКА.

«Ахмат»: Шелия, Уциев, Семeнов, Быстров, Богосавац, Тимофеев, Трошечкин, Уткин, Швец, Садулаев, Себаи.

Запасные: Гудиев, Мелихов, Ибишев, Тодорович, Кадыров, Коновалов, Бериша, Карапузов, Умаев, Конате, Альсултанов.

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Дивеев, Обляков, Бийол, Мухин, Языджи, Карраскаль, Гбамен, Заболотный, Эджуке.

Запасные: Тороп, Боков, Магнуссон, Фукс, Ахметов, Зайнутдинов, Медина, Яковлев, Ушаков.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча на грозненской «Ахмат Арене», которая начнется в 19:00 по Москве.

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