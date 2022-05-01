«Химки» пожелали здоровья Беленову. Он не сдержал слез после травмы от Набиуллина

В эти минуты проходит матч 27-го тура РПЛ между «Химками» и «Уфой». На 12-й минуте прямую красную карточку получил защитник химчан Эльмир Набиуллин.

Он травмировал вратаря Александра Беленова, который не смог сдержать слез. Его заменил зимний новичок «Уфы» Антон Чичкан.

«Желаем здоровью голкиперу уфимцев Александру Беленову», – написали после инцидента «Химки».

На 31-й минуте «Химки» вышли вперед.

Если «Химки» выиграют, то покинут зону переходных матчей.

«Уфа» в любом случае останется в зоне вылета.

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