Губернатор: «У «Крыльев Советов» блистательные перспективы. Все на взлет»

Дмитрий Азаров, губернатор Самарской области, поговорил будущем «Крыльев Советов». Проблем не ожидается.
«Какие перспективы? Блистательные перспективы. Все на взлeт, все на взлeт.
Что будет в межсезонье: распродажа? Спросите об этом любой клуб. Это вопрос очень непростой, но «Крылья Советов» сохранятся», – сказал Азаров.
- В прошлом сезоне самарцы были в ФНЛ.
- Сейчас идут в РПЛ на 7-м месте.
- В эти минуты «Крылья Советов» проводят матч 27-го тура против «Спартака».
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Источник: «Чемпионат»