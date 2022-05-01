Григорян – о споре Дзюбы и Генича: «Чистейший цирк! У нас больное футбольное сообщество»

Бывший главный тренер «Тамбова», «Анжи» Александр Григорян прокомментировал спор нападающего «Зенита» Артема Дзюбы и Константина Генича. Зенитовец проиграл желание и накануне публично открестился от спора.

«Я считаю, у нас больное футбольное сообщество. Футболисты и комментаторы страдают звездной болезнью. Отсюда мы видим вот этот цирк, который мы наблюдаем. Мы с вами пришли на передачу праздновать чемпионство «Зенита», а наблюдаем чистейший цирк! И он выглядит некрасиво», – сказал Григорян.

Генич в качестве желания публично попросил Дзюбу забить гол и показать майку с надписью «Спартак», разбань Генича».

Игрок и журналист поспорили на последнем дне рождения главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.

Дзюба несколько лет назад участвовал в передаче Генича «Играй красиво», которая выходила на «НТВ Плюс».

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