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Григорян – о споре Дзюбы и Генича: «Чистейший цирк! У нас больное футбольное сообщество»

Бывший главный тренер «Тамбова», «Анжи» Александр Григорян прокомментировал спор нападающего «Зенита» Артема Дзюбы и Константина Генича. Зенитовец проиграл желание и накануне публично открестился от спора.

«Я считаю, у нас больное футбольное сообщество. Футболисты и комментаторы страдают звездной болезнью. Отсюда мы видим вот этот цирк, который мы наблюдаем. Мы с вами пришли на передачу праздновать чемпионство «Зенита», а наблюдаем чистейший цирк! И он выглядит некрасиво», – сказал Григорян.

  • Генич в качестве желания публично попросил Дзюбу забить гол и показать майку с надписью «Спартак», разбань Генича».
  • Игрок и журналист поспорили на последнем дне рождения главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.
  • Дзюба несколько лет назад участвовал в передаче Генича «Играй красиво», которая выходила на «НТВ Плюс».

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии4
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    Рейтинг: +11888

    ВетеR 39 секунд назад

    Дрочер ещё и пиСтабол ((

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    Рейтинг: +62

    kostilio 7 минут назад

    теперь месяц будут мусолить эту тему . дурдом

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    Рейтинг: +7164

    vladik12 29 минут назад

    Может, и цирк, но в очередной показавший, чего на самом деле стоит Дзюбиньо.

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    Рейтинг: +1349

    Хейтер Аларм > vladik12 9 секунд назад

    маструбиньо!

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