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Генич: «Дзюба сам предложил спор на желание. А теперь говорит про меня «Фу»! ***»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич ответил нападающему «Зенита» Артему Дзюбе. Тот раскритиковал журналиста за то, что он вынес в публичное поле их спор на желание, который проиграл футболист.

«Вокруг было человек десять, какой тет-а-тет?! И он сам предложил спор. А теперь «Фу»! *** [капец]» – написал Генич в своем телеграме.

  • Генич в качестве желания публично попросил Дзюбу забить гол и показать майку с надписью «Спартак», разбань Генича».
  • Игрок и журналист поспорили на последнем дне рождения главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.
  • Дзюба несколько лет назад участвовал в передаче Генича «Играй красиво», которая выходила на «НТВ Плюс».

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Источник: Бомбардир.ру

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