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Губерниев – о чемпионстве «Зенита»: «Клуб не виноват, что «Динамо» играет хуже, а «Спартак» – просто плохо»

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев высказался об очередном чемпионстве «Зенита». Оно стало четвертым подряд.

«Зенит» лучше всех играет в футбол, хотим мы этого или нет. Я надеялся на «Динамо», но команда, претендующая на победу в чемпионате, не должна проигрывать «Уралу».

Считаю, что в чемпионате России есть конкуренция, тем более что «Зенит» не виноват в том, что «Динамо» играет чуть хуже, а «Спартак» играет просто плохо. Это проблема не «Зенита», а всех остальных. «Зенит» — отличный раздражитель. Остальным надо начать лучше играть в футбол», – сказал Губерниев.

  • «Зенит» оформил чемпионство за 3 тура до финиша РПЛ.
  • Чемпионским для «Зенита» стал матч против «Локомотива» (3:1).
  • У «Зенита» самый дорогой состав в РПЛ.

Тест: назовите все российские клубы

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Источник: «Матч ТВ»

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Сегодня, 10:46
Комментарии1
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    Рейтинг: +511

    haxxproxx 44 минуты назад

    Это не Динамо хуже играет, просто у зенита игроки сильнее. Один игрок стоит как весь Урал.

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