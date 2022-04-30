Каррера: «Зенит» сейчас сильнее «Спартака»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера считает, что «Зенит» заслуженно находится выше московской команды в турнирной таблице РПЛ.
«Я бы предпочел, чтобы «Спартак» стал чемпионом, но «Зенит» сейчас сильнее», – сказал Каррера.
- «Зенит» лидирует в Премьер-лиге после 26 туров.
- «Спартак» занимает 10-е место, отставая от петербуржцев на 27 очков.
- Команды проведут очный матч в Москве 15 мая.
- В 1-м круге чемпионата «Зенит» разгромил «Спартак» со счетом 7:1.
Тест: назовите все российские клубы
Источник: «Матч ТВ»