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Каррера: «Зенит» сейчас сильнее «Спартака»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера считает, что «Зенит» заслуженно находится выше московской команды в турнирной таблице РПЛ.

«Я бы предпочел, чтобы «Спартак» стал чемпионом, но «Зенит» сейчас сильнее», – сказал Каррера.

  • «Зенит» лидирует в Премьер-лиге после 26 туров.
  • «Спартак» занимает 10-е место, отставая от петербуржцев на 27 очков.
  • Команды проведут очный матч в Москве 15 мая.
  • В 1-м круге чемпионата «Зенит» разгромил «Спартак» со счетом 7:1.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии5
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    Рейтинг: +963

    mama1991 30 минут назад

    парадокс, в лиге европы спартак хорошо играл, а зенит в европе как обычно, глотнул, как это понимать? загадка. судьи?

    1
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    Рейтинг: +7161

    R_a_i_n > mama1991 19 минут назад

    там нету админки

    0
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    Рейтинг: +14606

    ilichkadr 38 минут назад

    Зенит сильнее Спартака не только сейчас, но и последние 15 лет.

    1
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    Рейтинг: +10596

    knikos 44 минуты назад

    Через неделю , Чингачгук- Орлиный глаз , заметил , что в сарае нет одной стены ...

    0
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    Рейтинг: +7161

    R_a_i_n 1 час назад

    Увы, не поспоришь.

    0
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