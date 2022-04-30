Конте – о будущем в «Тоттенхэме»: «Я хочу бороться за трофеи, а не за шестое-восьмое место»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте дал понять, что его будущее зависит от амбиций клуба на следующий сезон.

«После завершения сезона мы поговорим с руководством и найдем лучшее решение для всех сторон.

Мне очень нравится в «Тоттенхэме», а там посмотрим. Не забывайте, что для меня важны амбиции.

Я хочу бороться за трофеи, а не только за шестое-восьмое место», – сказал итальянец.

«Тоттенхэм» идет на 5-м месте в таблице АПЛ после 33 туров.

Конте связан с клубом контрактом до июня 2023 года.

Сообщалось о возможном уходе тренера в «ПСЖ».

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