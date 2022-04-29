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  • Терюшков предложил штрафовать за критику судей: «Хочешь сказать – плати миллион рублей»

Терюшков предложил штрафовать за критику судей: «Хочешь сказать – плати миллион рублей»

29 апреля 2022, 22:28
10

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков предложил ввести штрафы за критику судей.

«Я бы, наверное, от себя лично рекомендовал лиге ввести штрафные санкции в отношении критиков судей.

Давать оценку работе судей со стороны тренеров и игроков недопустимо в принципе, это должны делать компетентные органы, которые есть в лиге и союзе, Минспорте России. Плохая тенденция, когда с каждой игрой становится все больше критики.

Я бы ввел штрафные санкции, серьезные санкции в отношении игроков, тренеров и клубов за критику судей.

Думаю, после такого эта истерия ушла сама бы собой. Хочешь сказать – пожалуйста, говори и плати, например, один миллион рублей. Хочешь еще – высказывайся во второй раз, третий, пятый, но уже по прогрессивной шкале.

Вот в хоккее такого нет, там судья – непререкаемый авторитет. А у нас из судей сделали пацанов для битья, это неправильно», – сказал Терюшков.

Тест: назовите все российские клубы

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Источник: «Р-Спорт»
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Комментарии (10)
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Artemka444
1651264813
бред. тогда они ещё больше косячить будут!!!
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Plyash
1651265427
Терюшков,ты дурак или с детства так?
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paracetamol
1651265746
Ничего у него аппетиты - один лям. Столько и купленный судья, наверно, не зарабатывает.
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inzek
1651271334
ты погляди какая цаца...
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R_a_i_n
1651283443
Предлагаю ввести штрафы для Терюшкова. Хочет сказать дичь-плати.
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Добрый Бобер
1651288638
Не, ну ничего нового. Это для нас норма. Критикуешь непрофессиональное судейство - плати, критикуешь непрофессиональное руководство страной - в живот ОМОНовским берцем получи, не веришь лжи пропаганды и высказываешься по этому поводу - на 10 лет садись...
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житель СПб
1651295009
Заголовок не соответствует тексту. Заголовок - возмутил! Глупость и антидемократизм. А в тексте, как раз, логика есть. Мы - болельщики - можем критиковать, нам запрещать нельзя - да и невозможно. А в этом шоу под названием футбол тоже должны быть какие-то правила. И публичная критика тренерами и футболистами - не приветствуется - можем это видеть и по лигам других государств. Для этого есть специальные люди в клубах, специальная процедура. Он именно об этом говорит.
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Иван Петров 1986
1651298951
А морда не треснет?
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Plyash
1651304648
Бабки с этих штрафов куда пойдут,неужели на благотворительность детишкам? Или ГД по себе растащит,скорее будет...
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