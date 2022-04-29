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Терюшков предложил штрафовать за критику судей: «Хочешь сказать – плати миллион рублей»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков предложил ввести штрафы за критику судей.

«Я бы, наверное, от себя лично рекомендовал лиге ввести штрафные санкции в отношении критиков судей.

Давать оценку работе судей со стороны тренеров и игроков недопустимо в принципе, это должны делать компетентные органы, которые есть в лиге и союзе, Минспорте России. Плохая тенденция, когда с каждой игрой становится все больше критики.

Я бы ввел штрафные санкции, серьезные санкции в отношении игроков, тренеров и клубов за критику судей.

Думаю, после такого эта истерия ушла сама бы собой. Хочешь сказать – пожалуйста, говори и плати, например, один миллион рублей. Хочешь еще – высказывайся во второй раз, третий, пятый, но уже по прогрессивной шкале.

Вот в хоккее такого нет, там судья – непререкаемый авторитет. А у нас из судей сделали пацанов для битья, это неправильно», – сказал Терюшков.

Тест: назовите все российские клубы

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Источник: «Р-Спорт»

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29.04.2022 22:28
Комментарии4
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    Рейтинг: +16011

    paracetamol 20 минут назад

    Ничего у него аппетиты - один лям. Столько и купленный судья, наверно, не зарабатывает.

    0
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    Рейтинг: +12233

    playsh 25 минут назад

    Терюшков,ты дурак или с детства так?

    2
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    Рейтинг: +1143

    Artemka444 35 минут назад

    бред.
    тогда они ещё больше косячить будут!!!

    2
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    Рейтинг: +14019

    Barmaleushka 57 минут назад

    Федун "по миру" пойдёт из-за своей бабы .

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