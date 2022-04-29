Терюшков предложил штрафовать за критику судей: «Хочешь сказать – плати миллион рублей»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков предложил ввести штрафы за критику судей.

«Я бы, наверное, от себя лично рекомендовал лиге ввести штрафные санкции в отношении критиков судей.

Давать оценку работе судей со стороны тренеров и игроков недопустимо в принципе, это должны делать компетентные органы, которые есть в лиге и союзе, Минспорте России. Плохая тенденция, когда с каждой игрой становится все больше критики.

Я бы ввел штрафные санкции, серьезные санкции в отношении игроков, тренеров и клубов за критику судей.

Думаю, после такого эта истерия ушла сама бы собой. Хочешь сказать – пожалуйста, говори и плати, например, один миллион рублей. Хочешь еще – высказывайся во второй раз, третий, пятый, но уже по прогрессивной шкале.

Вот в хоккее такого нет, там судья – непререкаемый авторитет. А у нас из судей сделали пацанов для битья, это неправильно», – сказал Терюшков.

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