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Оздоев: «Самая большая потеря «Локомотива» – это Сeмин»

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев высказался о «Локомотиве» в преддверии очного матча 27-го тура РПЛ.

– В предыдущих сезонах главным соперником «Зенита» был «Локомотив». Сейчас он не участвует в чемпионской гонке. Станет ли от этого противостояние менее принципиальным?

- Нет. «Локомотив» – ​гранд российского футбола. Понятно, что сейчас у них идет перестройка, но они всe равно остаются боевой единицей чемпионата.

По мне, самая большая потеря «Локомотива» – ​Юрий Павлович Сeмин. Он давал стабильно высокий результат. Но и сейчас «Локомотив» – ​добротная команда, с которой интересно играть.

– В чем, на ваш взгляд, эффект Сeмина, его главная особенность?

– Порядочность, человечность. Он всегда борется за команду, поддерживает игроков, доверяет им, помогает стать лучше.

Любой разговор с ним – ​это совет. Если ты правильно воспринимаешь его слова, добиваешься результата.

  • «Зенит» примет «Локо» в субботу, 30 апреля, в 19:30 мск.
  • Семин покинул московский клуб в мае 2020 года – с ним не продлили контракт.

Вспомните все российские клубы за всю историю

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Источник: сайт «Зенита»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +3821

    tarasofka 26 минут назад

    самая большая потеря спартака - дезеув

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