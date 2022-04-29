Рюдигер будет получать в «Реале» 9 миллионов в год. Подписной бонус – 8 миллионов

Стало известно, сколько будет зарабатывать в «Реале» защитник Антонио Рюдигер.

По информации Marca, 29-летний игрок будет получать 9 миллионов евро в год. Он также получит подписной бонус в размере 8 миллионов евро.

Агенты Рюдигера получат 15 миллионов евро в виде комиссии за переход из «Челси» на правах свободного агента.

Суммарно контракт футболиста до 2026 года обойдется «Реалу» в 59 миллионов евро.

В этом сезоне Рюдигер провел за «Челси» 48 матчей, забил 5 голов и сделал 4 ассиста.

Его рыночная стоимость – 35 миллионов евро.

Вспомните все российские клубы за всю историю