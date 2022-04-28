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Рюдигер будет получать в «Реале» 9 миллионов в год. Подписной бонус – 8 миллионов

Стало известно, сколько будет зарабатывать в «Реале» защитник Антонио Рюдигер.

По информации Marca, 29-летний игрок будет получать 9 миллионов евро в год. Он также получит подписной бонус в размере 8 миллионов евро.

Агенты Рюдигера получат 15 миллионов евро в виде комиссии за переход из «Челси» на правах свободного агента.

Суммарно контракт футболиста до 2026 года обойдется «Реалу» в 59 миллионов евро.

  • В этом сезоне Рюдигер провел за «Челси» 48 матчей, забил 5 голов и сделал 4 ассиста.
  • Его рыночная стоимость – 35 миллионов евро.

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Источник: Marca

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