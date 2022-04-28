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«Химки» начнут переговоры с Жирковым и Мамаевым о продлении контрактов после 21 мая

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал о ситуации с продлением контрактов с Юрием Жирковым и Павлом Мамаевым.

«Ведутся ли переговоры о продлении с ними? Нет, мы сейчас не ведем с ними переговоров, как и в принципе со всеми. Будем вести их сразу после игры со «Спартаком» 21 мая. Сейчас мы сосредоточились на задаче остаться в РПЛ. А уже после ее выполнения сядем и на холодную голову решим.

Есть ли желание их сохранить? Будем садиться с главным тренером и ребятами, решать какой вклад они готовы вносить в общее дело, обсуждать финансовые условия. Что-то конкретное сказать сейчас тяжело»? – сказал Терюшков.

  • Жирков и Мамаев пропустили последние матчи из-за травм.
  • Жирков провел 2 матча за «Химки», Мамаев – 1.

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Источник: Sport24

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