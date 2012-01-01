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Акмурзин – о «Барселоне»: «Местные спрашивали: «Россия? А где она вообще находится?»

Вратарь «Спартака» Тимур Акмурзин рассказал о тренировках в «Барселоне».

«Больше всего поразило, что весь клуб реально живет футболом. Повара, обслуживающий персонал, все знают игроков юношеских команд, интересуются их делами. Для сотрудников «Барселоны» футбол – смысл жизни.

Мы тренировались рядом с основной командой, они были буквально через поле. Видел Хави, Роналдиньо, Вальдеса и всех-всех-всех.

У них еще у каждого номер машины соответствовал тому, что на спине. Смешно было, как игроков снимали папарацци из-за кустов. Вот прямо как в кино показывают: сидит человек в кустах, вылез, сфотографировал кого-то нужного и спрятался обратно.

Меня местные ребята спрашивали, откуда я. Когда отвечал, что из России, реакция часто была такая: «Ого! Россия? Слушай, а где она вообще находится?» – сказал Акмурзин.

Тест: назовите все российские клубы

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Источник: Sports.ru

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Комментарии3
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    Рейтинг: +428

    чаппай 2 часа назад

    Да, тоже сталкивался с подобным за границей))) удивительно такое слышать, после того, как тебе ура-пропаганда втирает годами, что рф - центр галактики

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    Рейтинг: +11694

    DeStar > чаппай 1 час назад

    согласен.Я как гражданин Беларуси вообще промолчу. Но вообще странно - какой же низкий уровень образования по части географии у них там в европе

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    Рейтинг: +1885

    DMитрий > DeStar 11 минут назад

    Не только географии. С историей вообще беда. Я думаю, что это спецом такая пропаганда. Грубо говоря знай и люби свой край, твоё место здесь.

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