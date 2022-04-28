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  • Акмурзин: «Считается, что я попал в «Спартак» благодаря Цорну. Это не так»

Акмурзин: «Считается, что я попал в «Спартак» благодаря Цорну. Это не так»

28 апреля 2022, 19:40

Вратарь «Спартака» Тимур Акмурзин прокомментировал слухи, что его переход в московский клуб стал возможен благодаря связи с Томасом Цорном.

«Мне хотелось бы кое-что прояснить относительно Томаса Цорна и его агентства. Почему-то считается, что я был его клиентом, поэтому и попал в «Спартак». На самом деле все вообще не так.

За тур до второй травмы я играл за молодежку «Уфы» против «Спартака». После матча ко мне подошли селекционеры и сказали: «Понравилась твоя игра, не хотел бы летом поехать на сборы со «Спартаком-2»?

Я говорю: «О, классно, как раз с клубом дальше непонятно». Договорились, что они позвонят мне. Я думал, будет как обычно: позвоним-позвоним, а потом ничего не произойдет. Тем более еще и травму получил. Но на удивление получилось иначе.

Что касается Цорна, то здесь какая история. Когда я еще был в «Рубине», ко мне в Австрии на сборах подошел иностранный агент, предложил сотрудничать. Говорил, что может в Серию Б устроить.

Он причем даже не агентский договор предложил, а попроще – чтобы просто представлять мои интересы, предлагать меня другим клубам. Скажем так, у него было разрешение на ведение переговоров.

А этот агент то ли до нашей встречи, то ли уже после устроился в агентство Цорна скаутом. Поэтому формально, может, какое-то отношение к агентству Томаса имел, но на самом деле связи толком никакой нет.

Увидел его только, когда контракт со «Спартаком-2» подписывал. Сейчас уже даже малейшего отношения к Цорну не имею – мои дела ведет агент Станислав Станиславский.

Еще важно подчеркнуть: меня брали не в «Спартак», а именно в «Спартак-2». В тот момент для меня это было большим шагом вперед. Перешагнул из молодежного футбола во взрослый – начал играть в ФНЛ», – сказал Акмурзин.

  • Летом 2019 года голкипер перешел в «Спартак» из «Рубина» на правах свободного агента.
  • С тех пор за основную команду москвичей он не провел ни одного матча.
  • Контракт Акмурзина с клубом действует до 30 июня.

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Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Акмурзин Тимур
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