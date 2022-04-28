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«Торпедо» будет играть в «Лужниках» в случае выхода в РПЛ

28 апреля 2022, 16:16
5

Президент «Торпедо» Денис Маслов заявил, что команда собирается проводить домашние матчи в «Лужниках» в случае выхода в РПЛ.

— На каком стадионе собираетесь играть, если выйдете в РПЛ?

— Заявили БСА «Лужники».

— Почему именно его?

— Потому что «Сантьяго Бернабеу» отказал. Шутка. Ну, вот приняли решение играть в «Лужниках».

— Не слишком ли дорогая аренда?

— Все нормально. Клуб в состоянии это сделать.

— По бюджету сможете соответствовать РПЛ?

— Да. Все в порядке.

— У вас довольно возрастная команда. Сильно придется обновлять состав?

— Это вопрос к спортивному департаменту. Я больше за финансы отвечаю.

  • «Торпедо» идет на 3-м месте в ФНЛ.
  • Москвичи уступают идущему на втором месте «Факелу» лишь по дополнительным показателям.

Тест: назовите все российские клубы

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Торпедо
Комментарии (5)
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alex1951
1651152393
Жаль. Жаль ,что уважаемый всеми Валентин Иванов не дожил до этого момента.... Пришла пора клубу восстанавливать былую славу. Еще живы поклонники Торпедо.
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vladimir-7
1651155698
Хорошо бы войти в премьер лигу, а вот со стадионом вопрос, Лужу Локомотив собирался арендовать, переиграли они что ли.
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portero
1651157710
Лучше бы оно в ФНЛ с Химками играло... но к сожалению будет наоборот...
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Azenkur
1651160341
Если выйдут в РПЛ, будут арендовать Лужу, вольют деньги в бессмысленные трансферы списанного неликвида, по итогам сезона обратно вылетят, только без денег с кучей долгов, и опять потеряем слух о таком клубе как Торпедо лет на 10, пока его опять кто-то реанимировать не попробует. Таким клубам надо выходить как минимум с молодым составом, перспективным, а не с пенсионерами. Хоть пытались бы молодежь растить и продавать потом в норм клубы подороже.
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zigbert
1651215488
Все бы было прекрасно, если бы поклонников Торпедо не убавилось за последние десятилетия.
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