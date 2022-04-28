«Торпедо» будет играть в «Лужниках» в случае выхода в РПЛ

Президент «Торпедо» Денис Маслов заявил, что команда собирается проводить домашние матчи в «Лужниках» в случае выхода в РПЛ.
— На каком стадионе собираетесь играть, если выйдете в РПЛ?
— Заявили БСА «Лужники».
— Почему именно его?
— Потому что «Сантьяго Бернабеу» отказал. Шутка. Ну, вот приняли решение играть в «Лужниках».
— Не слишком ли дорогая аренда?
— Все нормально. Клуб в состоянии это сделать.
— По бюджету сможете соответствовать РПЛ?
— Да. Все в порядке.
— У вас довольно возрастная команда. Сильно придется обновлять состав?
— Это вопрос к спортивному департаменту. Я больше за финансы отвечаю.
- «Торпедо» идет на 3-м месте в ФНЛ.
- Москвичи уступают идущему на втором месте «Факелу» лишь по дополнительным показателям.
Тест: назовите все российские клубы
Источник: «Спорт-Экспресс»