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«Торпедо» будет играть в «Лужниках» в случае выхода в РПЛ

Президент «Торпедо» Денис Маслов заявил, что команда собирается проводить домашние матчи в «Лужниках» в случае выхода в РПЛ.

— На каком стадионе собираетесь играть, если выйдете в РПЛ?

— Заявили БСА «Лужники».

— Почему именно его?

— Потому что «Сантьяго Бернабеу» отказал. Шутка. Ну, вот приняли решение играть в «Лужниках».

— Не слишком ли дорогая аренда?

— Все нормально. Клуб в состоянии это сделать.

— По бюджету сможете соответствовать РПЛ?

— Да. Все в порядке.

— У вас довольно возрастная команда. Сильно придется обновлять состав?

— Это вопрос к спортивному департаменту. Я больше за финансы отвечаю.

  • «Торпедо» идет на 3-м месте в ФНЛ.
  • Москвичи уступают идущему на втором месте «Факелу» лишь по дополнительным показателям.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 16:16
Комментарии4
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    Рейтинг: +62686

    portero 13 минут назад

    Лучше бы оно в ФНЛ с Химками играло... но к сожалению будет наоборот...

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    Рейтинг: +24509

    vladimir-7 46 минут назад

    Хорошо бы войти в премьер лигу, а вот со стадионом вопрос, Лужу Локомотив
    собирался арендовать, переиграли они что ли.

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    Рейтинг: +578

    Suvorov51 1 час назад

    Рано вам еще в примьер лигу. здесь очень трудно играть в честный футбол все куплено бомжатником не спешите поиграйте пока там где и играете а то не сможете в первый год удержаться да и своего стадиона нет. не спешите возможно может быть что то изменится хотя не думаю промгаз купил все и вся так что играйте пока там

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    Рейтинг: +10630

    alex1951 1 час назад

    Жаль. Жаль ,что уважаемый всеми Валентин Иванов не дожил до этого момента....
    Пришла пора клубу восстанавливать былую славу. Еще живы поклонники Торпедо.

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