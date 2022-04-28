«Торпедо» будет играть в «Лужниках» в случае выхода в РПЛ

Президент «Торпедо» Денис Маслов заявил, что команда собирается проводить домашние матчи в «Лужниках» в случае выхода в РПЛ.

— На каком стадионе собираетесь играть, если выйдете в РПЛ?

— Заявили БСА «Лужники».

— Почему именно его?

— Потому что «Сантьяго Бернабеу» отказал. Шутка. Ну, вот приняли решение играть в «Лужниках».

— Не слишком ли дорогая аренда?

— Все нормально. Клуб в состоянии это сделать.

— По бюджету сможете соответствовать РПЛ?

— Да. Все в порядке.

— У вас довольно возрастная команда. Сильно придется обновлять состав?

— Это вопрос к спортивному департаменту. Я больше за финансы отвечаю.

«Торпедо» идет на 3-м месте в ФНЛ.

Москвичи уступают идущему на втором месте «Факелу» лишь по дополнительным показателям.

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