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Попечительский совет РФС единогласно поддержал дальнейшее обжалование отстранения от ФИФА и УЕФА

В Москве состоялось очередное заседание попечительского совета РФС. Члены структуры одобрили дальнейшее оспаривание отстранения российского футбола от международного.

«Заслушав доклад президента РФС о текущем состоянии дел в российском футболе, члены совета единогласно поддержали позицию по продолжению работы в части обжалования решений ФИФА и УЕФА в международном правовом поле, обсудили комплекс мер поддержки субъектов спорта, а также согласились с предложениями РФС по созданию дополнительных источников финансирования спорта», – сообщил РФС.

  • В совете участвовали, в частности, помощник президента России Игорь Левитин и министр спорта Олег Матыцин.
  • Российские клубы и сборная не участвуют в международных турнирах.
  • Россия претендует на проведение Евро-2028/32.

Тест: назовите все российские клубы

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Источник: РФС

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