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Мостовой: «Правильно, что Федун остается. Он привел «Спартак» к успеху»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на заявление владельца московского клуба Леонида Федуна.

Бизнесмен заверил, что не покинет Россию и продолжит финансировать команду.

«Федун сказал, что никуда не уйдeт? Это хорошая новость для «Спартака». Ещe года два назад начинали подниматься эти слухи, и я задал вопрос: «А кто купит «Спартак»? Это же не сто тысяч рублей!

Сейчас мы понимаем, почему ходили и ходят эти слухи, потому что обстановка не совсем приятная. Я считаю, что оставаться в «Спартаке» для Федуна правильно.

Вспоминаю время, когда Федун только покупал «Спартак», и первое время он всe время отвечал на вопросы, говорил. Его тогда очень много критиковали. «Спартак» тратил бешеные деньги, а всe никак не мог выиграть, а Федун всe время отвечал.

Потом ему кто-то подсказал, и он перестал говорить про футбол. И Федун в то время как раз привeл «Спартак» к успеху, к чемпионству. Сейчас ситуация немного повторяется (смеeтся). Теперь медиапространство заполняет Зарема», – рассказал Мостовой.

  • Федун владеет «Спартаком» с 2004 года.
  • За 18 лет команда по разу выиграла чемпионат и Суперкубок России.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +12197

    playsh 46 минут назад

    Саша,жаль,что ты не умеешь так же классно разговаривать,как когда-то играл на поле...

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