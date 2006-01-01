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Федун: «Спартак» – моя страсть и любовь. До последнего буду делать все, чтобы клуб жил»

Владелец «Спартака» Леонид Федун высказался о возможном уходе из клуба.

«Ни Алекперов, ни я не собираемся уезжать из страны. Ситуация сложная и будет еще осложняться. Мой опыт четырех кризисов говорит, что процесс далеко не закончен. Но я много раз говорил, что «Спартак» – это моя страсть и любовь.

До последнего буду делать все возможное, чтобы клуб жил. А остальное – сплетни и слухи, распускаемые нашими врагами, которые даже не хочу комментировать.

Короче говоря – не дождетесь», – сказал Федун.

  • «Спартак» идет на 10-м месте в таблице РПЛ.
  • Федун владеет клубом с 2004 года.
  • Он потерял около 80 процентов от состояния из-за санкций.

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Источник: телеграм-канал «Первый спорт»

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Комментарии14
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    Рейтинг: +2253

    docndoc 4 минуты назад

    Давай, залюби его до смерти...)))

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    Рейтинг: +1691

    Беспонтий 40 минут назад

    положим враги теперь у всех общие
    соответственно и из страны бежать некуда
    только к врагам
    сиди тихонечко и гордись по возможности тем что есть
    пока
    ну скажем кроме спартака

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    Рейтинг: +12196

    playsh 53 минуты назад

    Лёня,говоришь красиво.Теперь работать начни красиво.Для начала перестань коучей тасовать чаще,чем кролик любовью занимается в своём гареме.

    3
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    Рейтинг: +26617

    Боцман59rus 1 час назад

    _ я уже понял, что не дождемся

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    Рейтинг: +11324

    Вомбат 1 час назад

    после слов "клуб жил" этот фрукт забыл добавить "так, как я хочу. С вечными дрязгами, сомнительными кадровыми решениями и скандальными комментариями от Заремы, с вечной тренерской чехардой, с 1 золотом за 15 лет (за то же время Рубин взял золото 2 раза с втрое меньшим бюджетом, чем у Спартака, а ЦСКА взял его 3 раза с вдвое меньшим)".

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    Рейтинг: +4231

    neveldomha 1 час назад

    Бог тоже любил Иисуса, но обрек его на смерть.

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    Рейтинг: +11324

    Вомбат > neveldomha 1 час назад

    Неудачное сравнение. Иисус сам был частью (ипостасью) Бога. Если вы верующий, вы должны знать: Бог пропустил своего Сына через смерть и воскрешение, чтобы люди поняли, что такое "смертию смерть поправ". А если вы неверующий, не надо цитировать чуждые и непонятные вам библейские истории.

    1
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    Рейтинг: +4231

    neveldomha > Вомбат 14 минут назад

    Другой сказки не припомню.

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    Рейтинг: +1200

    moskowcity-petrv 1 час назад

    Ты с Заремой справиться не можешь,какое управление клубом.на вашей страсти и любви продвижения 0.ты слаб Лёня психологически

    2
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    Рейтинг: +2757

    Enter2006 > moskowcity-petrv 1 час назад

    Я не удивлюсь, если это Федун выдавил, когда Зарема ему на яйца наступила. ))

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    Рейтинг: +17099

    Persona_non_Grata > moskowcity-petrv 6 минут назад

    Смешно читать подобные комментарии - ты личный повар Федуна или шофер, что так много про них знаешь и можешь давать им оценки ? ))

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    Рейтинг: +2757

    Enter2006 1 час назад

    Хотелось бы чтобы не просто клуб выживал, а процветал! Эхх...

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    Рейтинг: +15551

    Cleaner 1 час назад

    Федун: До последнего буду делать все, чтобы клуб жил в ФНЛ!»

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    Рейтинг: +17099

    Persona_non_Grata > Cleaner 6 минут назад

    Ничего умного давно уже не жду от тебя (((

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