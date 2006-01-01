Федун: «Спартак» – моя страсть и любовь. До последнего буду делать все, чтобы клуб жил»

Давай, залюби его до смерти...)))
Владелец «Спартака» Леонид Федун высказался о возможном уходе из клуба.
«Ни Алекперов, ни я не собираемся уезжать из страны. Ситуация сложная и будет еще осложняться. Мой опыт четырех кризисов говорит, что процесс далеко не закончен. Но я много раз говорил, что «Спартак» – это моя страсть и любовь.
До последнего буду делать все возможное, чтобы клуб жил. А остальное – сплетни и слухи, распускаемые нашими врагами, которые даже не хочу комментировать.
Короче говоря – не дождетесь», – сказал Федун.
- «Спартак» идет на 10-м месте в таблице РПЛ.
- Федун владеет клубом с 2004 года.
- Он потерял около 80 процентов от состояния из-за санкций.
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