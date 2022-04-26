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  • Федун: «Спартак» – моя страсть и любовь. До последнего буду делать все, чтобы клуб жил»

Федун: «Спартак» – моя страсть и любовь. До последнего буду делать все, чтобы клуб жил»

26 апреля 2022, 12:29
45

Владелец «Спартака» Леонид Федун высказался о возможном уходе из клуба.

«Ни Алекперов, ни я не собираемся уезжать из страны. Ситуация сложная и будет еще осложняться. Мой опыт четырех кризисов говорит, что процесс далеко не закончен. Но я много раз говорил, что «Спартак» – это моя страсть и любовь.

До последнего буду делать все возможное, чтобы клуб жил. А остальное – сплетни и слухи, распускаемые нашими врагами, которые даже не хочу комментировать.

Короче говоря – не дождетесь», – сказал Федун.

  • «Спартак» идет на 10-м месте в таблице РПЛ.
  • Федун владеет клубом с 2004 года.
  • Он потерял около 80 процентов от состояния из-за санкций.

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Источник: телеграм-канал «Первый спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
Комментарии (45)
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moskowcity-petrv
1650967295
Ты с Заремой справиться не можешь,какое управление клубом.на вашей страсти и любви продвижения 0.ты слаб Лёня психологически
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neveldomha
1650968359
Бог тоже любил Иисуса, но обрек его на смерть.
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Вомбат
1650968559
после слов "клуб жил" этот фрукт забыл добавить "так, как я хочу. С вечными дрязгами, сомнительными кадровыми решениями и скандальными комментариями от Заремы, с вечной тренерской чехардой, с 1 золотом за 15 лет (за то же время Рубин взял золото 2 раза с втрое меньшим бюджетом, чем у Спартака, а ЦСКА взял его 3 раза с вдвое меньшим)".
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Боцман59rus
1650968613
_ я уже понял, что не дождемся
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Plyash
1650969436
Лёня,говоришь красиво.Теперь работать начни красиво.Для начала перестань коучей тасовать чаще,чем кролик любовью занимается в своём гареме.
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Беспонтий
1650970222
положим враги теперь у всех общие соответственно и из страны бежать некуда только к врагам сиди тихонечко и гордись по возможности тем что есть пока ну скажем кроме спартака
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NewLife
1650976126
А я так надеялся, что дождусь, когда Спартаком будет владеть настоящий бизнесмен.
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zigbert
1650976151
Хорошо если эти его слова идут от души.
Ответить
oyabun
1650979898
В нынешней ситуации это наилучшее решение. Ау, где анонсированные арабские шейхи?
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хав_бек
1650993951
Мне кажется Федуну просто нужен хороший футбольный управленец всей структуры. А он пусть любит дальше Спартак, никто не запрещает.
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