Владелец «Спартака» Федун потерял 80% состояния из-за санкций (Bloomberg)

Стал известен размер финансовых потерь владельца «Спартака» Леонида Федуна после введения западных санкций.

По информации Bloomberg, бизнесмен лишился 80 процентов своего состояния.

18 февраля активы Федуна оценивались в 8,5 миллиарда долларов, а 28 марта – в 1,7 миллиарда.

«Спартак» идет на 9-м месте в таблице РПЛ.

Федун владеет клубом с 2004 года.

Сообщалось, что москвичи могут отказаться от всех легионеров c сезона-2022/23 из-за финансовых проблем.

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