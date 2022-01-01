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Владелец «Спартака» Федун потерял 80% состояния из-за санкций (Bloomberg)

Стал известен размер финансовых потерь владельца «Спартака» Леонида Федуна после введения западных санкций.

По информации Bloomberg, бизнесмен лишился 80 процентов своего состояния.

18 февраля активы Федуна оценивались в 8,5 миллиарда долларов, а 28 марта – в 1,7 миллиарда.

  • «Спартак» идет на 9-м месте в таблице РПЛ.
  • Федун владеет клубом с 2004 года.
  • Сообщалось, что москвичи могут отказаться от всех легионеров c сезона-2022/23 из-за финансовых проблем.

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Источник: Bloomberg

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Комментарии10
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    Рейтинг: +216

    Азбука 5 минут назад

    Пора пошукать в тумбочке у Заремы.

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    Рейтинг: +1083

    Taps 14 минут назад

    Гнусный вор.
    Скоро перейдёт на содержание своей эскортницы.

    0
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    Рейтинг: +156

    Марк Аврелий! 14 минут назад

    еще до хрена осталось А 80% это пузырь на бирже который лопнул

    0
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    Рейтинг: +4383

    ЮНик 46 минут назад

    Абрамович! Спасай "Спартак"! Покупай "Спартак"! Голосуем "За Рому!" и долой "За рему!". Хуже точно не будет. Хуже уже просто не может быть...

    1
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    Рейтинг: +4154

    Красногорск_Фан 48 минут назад

    Это ответка от высших сил за проваленное 100 летие клуба. На 8 лярдов можно было пучок Месси купить

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    Рейтинг: +13305

    NewLife 1 час назад

    Депозитарные расписки Лукойла в Лондоне 16 февраля стоили 93,7 фунта, а сейчас 0,72,т.е. практически уничтожены, но в Москве акции упали с 6837 руб 15 февраля до 5903 руб - сильно, но не катастрофично, однако если пересчитывать по курсу в доллары, то ой-ой-ой.
    Вперед Спартак !

    0
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    Рейтинг: +1240

    Loko_Roma 1 час назад

    Народ россии скинется несчастному леньке

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    Рейтинг: +2646

    пряник929 1 час назад

    Нехрен было держать за границей, патриот...

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    Рейтинг: +13

    Феникс 28 1 час назад

    А он сам говорил 99 %...Федуниха без брильянтов теперь.

    1
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    Рейтинг: +1690

    lek! 1 час назад

    Не х было вывозить все из России .

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