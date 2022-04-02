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  • Владелец «Спартака» Федун потерял 80% состояния из-за санкций (Bloomberg)

Владелец «Спартака» Федун потерял 80% состояния из-за санкций (Bloomberg)

2 апреля 2022, 16:59
13

Стал известен размер финансовых потерь владельца «Спартака» Леонида Федуна после введения западных санкций.

По информации Bloomberg, бизнесмен лишился 80 процентов своего состояния.

18 февраля активы Федуна оценивались в 8,5 миллиарда долларов, а 28 марта – в 1,7 миллиарда.

  • «Спартак» идет на 9-м месте в таблице РПЛ.
  • Федун владеет клубом с 2004 года.
  • Сообщалось, что москвичи могут отказаться от всех легионеров c сезона-2022/23 из-за финансовых проблем.

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Источник: Bloomberg
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
Комментарии (13)
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lek!
1648909135
Не х было вывозить все из России .
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пряник929
1648910419
Нехрен было держать за границей, патриот...
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Loko_Roma
1648911098
Народ россии скинется несчастному леньке
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NewLife
1648911399
Депозитарные расписки Лукойла в Лондоне 16 февраля стоили 93,7 фунта, а сейчас 0,72,т.е. практически уничтожены, но в Москве акции упали с 6837 руб 15 февраля до 5903 руб - сильно, но не катастрофично, однако если пересчитывать по курсу в доллары, то ой-ой-ой. Вперед Спартак !
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Красногорск_Фан
1648913436
Это ответка от высших сил за проваленное 100 летие клуба. На 8 лярдов можно было пучок Месси купить
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ЮНик
1648913477
Абрамович! Спасай "Спартак"! Голосуем "За Рому!" и долой "Зарему!". Хуже точно не будет. Хуже уже просто не может быть...
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Taps
1648915431
Гнусный вор. Скоро перейдёт на содержание своей эскортницы.
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Азбука
1648915974
Пора пошукать в тумбочке у Заремы.
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rash1959
1648928489
Ещё месяц - другой этой )(yйни, и всё население потеряет своё, пусть не состояние, а сбережения точно.
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zigbert
1648983096
Наверное рассчитывал что стабильность в финансах незыблема на века.
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