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Фомин: «Алания» показывает веселый футбол. Сыграть против них будет интересно»

Полузащитник «Динамо» Данил Фомин поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Кубка России против «Алании».

«Мы с «Аланией» успели на сборах сыграть. Уже почувствовали немножко — веселый футбол. Команда хорошая. Я смотрел игру с «Зенитом», очень интересная была игра. Играли на равных. Хотя вроде разные лиги и чемпион страны играет с «Аланией», но преимущества не было. Понятно, что будет тяжелый матч.

Но у нас сейчас чемпионат. Тяжелые матчи с «Уралом» и «Крыльями Советов», а только потом полуфинал. Поэтому сейчас чемпионат, но с «Аланией» будет интересно», — сказал Фомин.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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