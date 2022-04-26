Форвард «Краснодара» Манелов – о голе «Зениту»: «Доказал, что в Выселках живут футбольные люди»

Нападающий «Краснодара» Ираклий Манелов прокомментировал гол в ворота «Зенита» в матче 26-го тура РПЛ.

«Смогли доказать, что в Выселках (место рождения Ираклия – прим. «Бомбардира») живут футбольные люди. Мы играем в РПЛ, так же и любительский футбол – «Агрокомплекс» показывает неплохой футбол. Думаю, Выселки – футбольная станица.

Перед игрой Сторожук сказал: «Вспомни, как ты играл за «Агрокомплекс». Выходи, играй, никого не бойся. Я вышел и реализовал свой шанс.

В игре с «Зенитом» я забил первый гол головой в профессиональной карьере. Всегда тренирую такие моменты. Сегодня так получилось, что мяч прилетел на голову, я сориентировался и красиво завершил этот момент», – сказал Манелов.

«Краснодар» проиграл «Зениту» – 1:3.

Манелову 19 лет.

Он провел 7 матчей в сезоне РПЛ, забил 1 гол и сделал ассист.

Тест: назовите все российские клубы